Economista: No hay cambios significativos en ninguna de las fuentes que trae dólares a Bolivia

El país atraviesa una crisis de dólares desde febrero del año pasado, cuando se comenzó a limitar la venta de la divisa extranjera en los bancos y casas de cambio.

A falta de 5 días para cumplirse el plazo que el propio presidente Luis Arce se dio para resolver el desabastecimiento de combustible y el alza de los precios de la canasta familiar, el economista Gonzalo Chávez dijo que el primer mandatario está muy distanciado de la realidad porque desde su promesa no hubo cambios significativos en ninguna de las fuentes que trae dólares a Bolivia, el origen de la crisis económica.

Luego de levantarse los 24 días de bloqueo evista, Arce dijo el pasado domingo, con motivo de la efeméride de Potosí, que está en ejecución su plan que solucionará en 10 días, a partir del miércoles 13 de noviembre, la falta de combustible y disminuirá los precios de los productos básicos de la canasta familiar.

El compromiso debería cumplirse el viernes 22 de noviembre, pero no existen señales de que el problema sea solucionado. Es más, autoridades del Ejecutivo admitieron que el desabastecimiento de combustible se debe a la falta de dólares.

“El presidente se muestra muy distanciado de la realidad. Te muestra una situación económica que es gravísima y la presenta como coyuntural. Usa el pretexto del bloqueo de caminos para mostrar que este sería un problema coyuntural. La inflación que ya está en 8% para alimentos. Te dice que las grandes filas y la escasez es simplemente el tema de los bloqueos, cuando sabemos que estamos con el problema de subida de precios y escasez de combustible hace ya más de un año, hay momentos donde se acelera o desacelera, hay momentos que mejora un poco, pero estructuralmente no ha cambiado absolutamente nada”, sostuvo Chávez.

El analista indicó que los tres aceleradores de la inflación no se solucionarán en 10 días; por ejemplo, el conflicto distributivo, la gente en la economía se defiende aumentando precios; la expansión monetaria del Banco Central de Bolivia, que financia un déficit público elevado; y la falta de credibilidad y confianza en el Gobierno para que sus políticas solucionen la crisis.

“El origen del problema es la falta de dólares. No ha habido cambios significativos en ninguna de las fuentes que trae dólares a Bolivia. ¿Van a aumentar nuestras exportaciones ahora? No, al contrario, van a ser menores por todos los problemas que ha habido. ¿Tenemos más Inversión Extranjera Directa? Nada, ni un centavo. ¿Los préstamos internacionales han aumentado? No. ¿Las remesas de los bolivianos que viven afuera y que mandan dólares a Bolivia ha aumentado? Tampoco, y no son significativas”, argumentó el economista.

El país atraviesa una crisis de dólares desde febrero del año pasado, cuando se comenzó a limitar la venta de la divisa extranjera en los bancos y casas de cambio. El Gobierno admitió el problema que desató una crisis financiera y culpó a los gobiernos de Evo Morales por no administrar e invertir bien el dinero por la venta del gas.

Los carniceros de Bolivia decidieron ingresar a un paro indefinido desde mañana con desabastecimiento de las carnes de res, pollo y cerdo desde mañana en protesta por el incremento de precios desde el ganado en pie.

Varios sectores productivos elevaron sus reclamos de emergencia al Gobierno por la falta de diésel que frenó y desaceleró a varias industrias, como la agricultura.

