El Alto: Por falta de diésel, vendedoras dicen que el arroz y azúcar llegan en pocas cantidades

La falta de combustible hace que la economía en el país empeore, ya que no pueden transportar sus productos con normalidad, por ello, hay regiones en las que escasean los productos como el arroz y el azúcar, lo que preocupa a la población.

Los transportistas pierden largas horas e incluso hasta días en cargar combustible y eso hace que eleven su tarifa de transporte, por ende, las cosas terminan subiendo. En El Alto, las comerciantes señalan que el arroz y el azúcar llegan con costos más elevados y en poca cantidad, el quintal de arroz está en Bs. 490 y Bs. 500. «No hay, están sacando todo afuera, ya no hay para nosotros», lamentó una comerciante.

Por otra parte, el azúcar y el aceite escasean en los mercados, lo que preocupa tanto a las amas de casa como a las comerciantes, pese a que aún no se presenta un incremento en el costo, al no encontrarse en los mercados puede que no demore en subir.