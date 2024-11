El diputado Reyes estima que la liberación de la importación de combustibles no prosperará

El asambleísta de CC señala que el cambio de la divisa estadounidense inhibirá a los empresarios a intentar hacer negocio con la venta de carburantes

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, el origen de los problemas económicos que atraviesa el país es la ausencia de divisas en el país, porque al no tener la liquidez necesaria, el gobierno no puede cumplir con las obligaciones en el exterior sobre todo con los países proveedores de combustible, lo que origina el desabastecimiento en el país; pero, que también afecta a exportadores e importadores, quienes deben acceder a la divisa estadounidense a un cambio mayor, con la consecuente afectación a los precios.

La falta de dólares determinó la irrupción de un mercado paralelo del dólar estadounidense, que provoca serios desajustes en la economía, según el asambleísta de CC, porque encarece toda la oferta en el mercado nacional, debido a que los bienes importados tienen un mayor costo, así como los insumos que necesitan los sectores productores; por ello, también se incrementa el coste de los artículos y alimentos hechos en el país.

En ese sentido, el asambleísta opositor aseguró que la liberación de las importaciones de combustible al sector privado puede caer en saco roto debido a que los empresarios tendrán que afrontar la compra del combustible con un tipo de cambio alto, que podría afectar la rentabilidad que se busca al emprender cualquier tipo de negocio; por ello, estimó que determinarán no importar los carburantes como una decisión racional para no perder su inversión.

“Mientras no haya un sinceramiento del tipo de cambio, porque ese es el problema de fondo, la falta de dólares, no solamente la escasez del combustible, sino que no tenemos divisas para importar; entonces, si no sinceramos el tipo de cambio, quién se va a exponer a perder justamente por la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo”, afirmó el parlamentario opositor, quien estima que el problema de los combustibles se agudizará por este factor.

Asimismo, ante la confirmación de la venta de gas natural argentino a Brasil, Reyes lamentó que Bolivia pasó de ser el centro energético de la región a ser solamente el ‘centro estorbo’ entre esas dos naciones; por tanto, al país solamente le resta intentar que ese carburante pase por los ductos bolivianos rumbo al gigante sudamericano mediante una cuota de arriendo, que no será significativa frente a los ingresos que se percibían por concepto de la venta de hidrocarburos.

“Ni siquiera han publicado la certificación de reservas que venimos exigiendo todo el año, desde abril, no sabemos si tenemos para vender algo, o para consumir nosotros, nuestros gasoductos se convierten en el paso intermedio entre estos dos países y solo nos queda arrendarles. Han matado la industria hidrocarburífera, el sector hidrocarburífero que le ha dado de comer en la bonanza más grande e histórica de este país a Evo Morales y a Luis Arce Catacora”, lamentó.