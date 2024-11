El exdiputado Wilman Cardozo afirma que Evo Morales perdió ‘la soga y la cabra’

El político tarijeño emplaza al gobierno a aprehender a los dirigentes evistas para que respondan por el daño que provocaron al país durante varios años

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evo Morales y el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) viven uno de los momentos más difíciles desde el inicio de su pugna por el poder con el ala renovadora encabezada por el presidente Luis Arce Catacora; en principio, producto del levantamiento de los bloqueos que asfixiaron la economía del país durante 24 días, 104 personas que participaron en esa medida de presión fueron enviadas a prisión por delitos de terrorismo y alzamiento armado; sin embargo, no iba a ser el único frente que tendrían que afrontar el exmandatario y sus aliados.

A ello se sumó la aprehensión de dos de los líderes visibles de las movilizaciones; los dirigentes campesinos y miembros del denominado Estado Mayor del Pueblo, Ponciano Santos y Ramiro Cucho, quienes fueron imputados la pasada jornada por la comisión de los delitos de terrorismo, alzamiento armado, instigación pública a delinquir y otras figuras penales; el círculo más íntimo del exmandatario había sido penetrado por la justicia, ya que otros dos personajes sobresalientes de las protestas, el exministro Juan Ramón Quintana y Ponciano Santos, también tienen órdenes de aprehensión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pero, los problemas para el otrora poderoso mandatario del país y su entorno estaban lejos de acabar, ya que en las pasadas horas el Tribunal Constitucional Plurinacional, específicamente la Sala Cuarta Especial, aquella que sepultó la realización total de las elecciones judiciales, daba otra estocada a esa facción del oficialismo mediante una sentencia que reconoció como válido el X Congreso Ordinario del ala arcista de mayo pasado en El Alto y, además, desconoció la jefatura nacional de Evo Morales. Una herida de muerte.

Foto: captura pantalla

Para el exdiputado Wilman Cardozo resultaba inimaginable el panorama que atraviesa Morales en la actualidad, quien además en alguna oportunidad señaló que nunca dejaría el poder; pero, en la pelea fratricida con su ahora rival Luis Arce Catacora, prueba de su propia medicina, porque le toca ser el eslabón débil, él y sus allegados están acorralados judicialmente, ya no es más el líder indiscutible del MAS y existe la posibilidad de que, aun cuando sostenga que constitucionalmente está habilitado, ya no sea más el candidato de esa organización política.

“Quién se iba a imaginar que esta historia acabe así, quién se iba a imaginar que Evo Morales esté perdiendo la soga y la cabra; ha perdido la candidatura, ha perdido el gobierno, ha perdido el partido político y falta que pierda la libertad; yo creo que esto nos debe hacer reflexionar a los bolivianos que nunca más deben haber gobiernos de esta naturaleza, gobiernos tiranos que a título de democracia destruyeron el país, destruyeron familias enteras, destruyeron la esperanza”, resaltó el político tarijeño.

Cardozo recordó que la impostura y el abuso del poder fueron la marca de los sucesivos gobiernos del MAS en los que sobresalió el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien se dio a la tarea de perseguir a los líderes de oposición de la denominada Media Luna, hecho que provocó la detención durante una década del exprefecto pandino Leopoldo Fernández, o la muerte de tres personas y el encarcelamiento político en el denominado caso Terrorismo.

Foto: captura pantalla

“Metieron presas a tantas personas en el país, hicieron llorar a miles y miles de bolivianos, cuando no había tolerancia a nada, cuando la libertad de expresión estaba coartada completamente, esta tiranía no puede volver a repetirse, un gobernante debe entender que el principio fundamental de la democracia es la humildad, es la tolerancia, eso no puede volver a ocurrir nunca más en el país; el gobernante tiene que darse cuenta que el poder es transitorio, que el poder que da el pueblo no es para hacer las cosas que hizo Evo Morales”, enfatizó.

Por ello, emplazó al gobierno de Luis Arce Catacora a intervenir mediante la Policía Boliviana en el trópico de Cochabamba para aprehender a los otros cabecillas de los bloqueos y las acciones que afectaron a toda la sociedad, porque no pueden existir ‘republiquetas’ en el país en las que las fuerzas de seguridad no puedan ingresar; además, que esa acción será respaldada por toda la población boliviana que pide que la justicia sea para todos y se sanciones a quienes transgredieron la ley durante muchos años.