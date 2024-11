El senador Félix Ajpi afirma que el Decreto Supremo 5271 contempla un ‘gasolinazo encubierto’

El asambleísta retó a los dirigentes sociales a definir si cuidarán el palacio de Gobierno como hasta ahora, o se pondrán del lado del pueblo.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador Félix Ajpi, hasta hace poco miembro del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS), fue totalmente crítico a la implementación del Decreto Supremo (D.S.) 5271, al cual calificó como un ‘gasolinazo encubierto’, porque de ahora en adelante el precio liberado de los combustibles afectará a los centros urbanos, pero, sobre todo, a las áreas alejadas que ya no tendrán el beneficio de la subvención, aspecto que provocará el encarecimiento de todos los productos.

Además, Ajpi conminó a los dirigentes de las organizaciones sociales como el sector de los interculturales, del cual forma parte, o de las mujeres campesinas ‘Bartolina Sisa’, a definir si ‘continuarán cuidando la puerta del palacio de Gobierno’, u optarán por defender los derechos del pueblo boliviano y de sus organizaciones, cuyos integrantes serán los más afectados con la aplicación de la norma cuestionada.

“Indirectamente ya se ha levantado la subvención a los carburantes, van a decir que es el masismo que trabajó en contra del pueblo boliviano, por eso pregunto a los dirigentes que están cuidando la puerta del palacio, van a seguir cuidando o van a defender los intereses del pueblo boliviano; porque, por ejemplo, a mi pueblo, a Teoponte, pagaba 100 bolivianos (por el traslado); ahora, con la libre importación y comercialización de combustibles, seguramente voy a pagar 300 bolivianos”, aseguró el asambleísta paceño.

El legislador hizo una estimación del costo de los combustibles a partir del D.S. 5271, ya que, en la conferencia de las autoridades del área de Hidrocarburos, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, estimó que el precio de importación por litro de carburante será de 1 dólar estadounidense (10 a 11 bolivianos al precio del mercado paralelo) y por la ganancia que debe tener el importador, el coste final al consumidor será de unos 14 bolivianos por litro.

“Eso va a significar una carestía económica en el país, va a ser peor; yo he estado en los países más liberales donde la producción agropecuaria siempre ha tenido un trato preferente con el combustible, con el objetivo de que pueda producir los comestibles a bajo costo, pero aquí estamos haciendo lo contrario”, puntualizó el senador, quien calificó al gobierno de Luis Arce Catacora como ‘ultraliberal’ por haber tomado la determinación de librar el precio de los combustibles a la oferta y demanda.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, anunció la pasada jornada, la promulgación del Decreto Supremo 5271, mediante el cual se autoriza de manera excepcional a personas naturales o jurídicas privadas la importación de diésel y gasolina para su comercialización en el mercado interno. La norma dispone que empresarios, cooperativas, agricultores, mineros y surtidores, entre otros, podrán internar y vender los carburantes en el país a un precio no subvencionado.

“Dicen: liberamos nosotros la libre importación no solo para el uso empresarial, sino para comercializar, ¿y el comercializador privado lo va a vender en Bs 3,70? No, va a vender a 12 o 13 bolivianos y eso significa elevación de precios, definitivamente la carestía total, los salarios ya no servirán y ese es el trabajo del círculo oculto de Evo Morales y su invitado que está de presidente, y el invitado tiene otros invitados, a eso hemos llegado para liquidar el movimiento popular en el país”, lamentó.