El transporte pesado no asistirá a la reunión convocada por el presidente Arce

El dirigente Hugo Domingo Ramos anuncia una Cumbre del transporte pesado en la que se definirán acciones por la afectación de los bloqueos y la falta de combustible a ese sector

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La dirigencia del transporte pesado no asistirá a la reunión convocada por el presidente Luis Arce Catacora la pasada jornada, porque el gobierno nunca tomó en cuenta las necesidades de este sector, además que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, no cumplió con el compromiso de normalizar la distribución de diésel y gasolina en el país, aspecto que provoca un enorme perjuicio para los transportistas, quienes deben pasar largas horas en las estaciones de servicio para poder abastecerse de combustible.

Arce Catacora convocó a una mesa de trabajo a los representantes de diferentes sectores este jueves, con la intención de acordar soluciones en consenso a los efectos del bloqueo impulsado por sectores afines a Evo Morales, quienes declararon un cuarto intermedio en la medida. Arce subrayó que el objetivo principal es encontrar una salida a la crisis generada por los bloqueos, que permita al país regresar a la normalidad a la brevedad, pero que es necesario el concurso de quienes sufrieron el impacto de la protesta que duró prácticamente 24 días y dejó millonarias pérdidas al país entero.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Nosotros le decimos al señor presidente que en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, estas reuniones no llegarán a nada bueno para nuestro sector que, al verse engañado por los ministros en estas reuniones, en estas mesas técnicas, nosotros iremos a la primera cumbre del transporte pesado a nivel nacional, que está programado para el martes 12 de noviembre, donde vamos a tocar todos los temas álgidos hacia nuestro sector”, anunció Hugo Domingo Ramos.

El dirigente del transporte pesado, Hugo Domingo Ramos

El dirigente del transporte pesado informó que en la cumbre anunciada para la próxima semana se tratarán diferentes temas que aquejan a sus miembros como la falta de diésel que provoca grandes pérdidas a los camioneros, la afectación al trabajo propio que llevan a cabo debido a la ausencia de dólares en el mercado del país, las nuevas regulaciones impositivas que afectan a todos sus afiliados, así como las medidas legales que iniciaron contra Evo Morales y sus seguidores por los 24 días de bloqueos.

“Hoy vemos que la justicia boliviana está podrida, porque hasta el momento no tenemos ninguna notificación de estas dos acciones legales que hemos presentado para que carguen con la responsabilidad por el desmedro económico de nuestro sector; en esta cumbre nacional, de acuerdo con la mayoría de los transportistas, es posible que decidamos no pagar nuestras deudas, impuestos y muchas cosas más; agradecemos la intención del señor presidente, pero el transporte no va a asistir a ninguna reunión convocada por estos señores mentirosos”, enfatizó.

Además, pidió al gobierno una señal de empatía con la crisis económica que atraviesan los hogares bolivianos con la rebaja de los salarios de las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo en un 50 por ciento. “Ya habían estado pensando en cobrar los aguinaldos, realmente son unos parásitos vividores de todo el pueblo boliviano”, reclamó Ramos, para luego pedir al gobierno y las autoridades judiciales no proteger a los dirigentes evistas que provocaron la agudización de la crisis en el país.