El TSE espera la notificación sobre la convalidación del TCP del congreso del MAS arcista de mayo pasado

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Frontis del TSE. Foto: Erbol

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

TSE aguarda notificación del fallo sobre el congreso del MAS 'arcista' para emitir un pronunciamiento; a prehensiones, fallos y denuncias de desfalco: el "evismo" sufre cuatro reveses en una semana; y, ante nueva etapa del MAS, arcistas se abren a cambiar su modelo económico a uno «mixto» de libre mercado.

– TSE aguarda notificación del fallo sobre el congreso del MAS ‘arcista’ para emitir un pronunciamiento

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra a la espera de la notificación para emitir un criterio sobre la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4 donde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) validó el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista. “Una vez que nos notifiquen nosotros vamos a hacer ese análisis, con la Sala Plena se determinará la acción a seguir. Tenemos que leer el contenido de la sentencia como lo hemos hecho la anterior”, afirmó el vocal electoral, Gustavo Ávila en entrevista con ERBOL. En el encuentro político “arcista”, desarrollado en la ciudad del El Alto entre el 3 al 5 de mayo, se eligió como presidente de esa fuerza política a Grover García. El fallo despoja a Evo Morales de las funciones de líder del MAS.

– Aprehensiones, fallos y denuncias de desfalco: el “evismo” sufre cuatro reveses en una semana

Con las detenciones de Ramiro Cucho y Humberto Claros, el fallo contra la reelección de Evo Morales, el reconocimiento del congreso «arcista» del Movimiento Al Socialismo (MAS) efectuado entre el 3 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto, y la denuncia sobre el presunto retiro de más de Bs 10 millones de las arcas del partido azul para financiar los bloqueos, la cúpula «evista» del MAS sufrió en una semana al menos cuatro reveses. El viernes 8 de noviembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un auto constitucional mediante el cual ratificó que las autoridades electas de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sólo podrán ejercer su mandato por dos términos de forma continua o discontinua y no pueden habilitarse a un tercer mandato.

– Chávez: El fallo del TCP no deja sin efecto resolución del TSE que rechaza el registro del congreso arcista

Wilfredo Chávez, miembro del equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista, aclaró este viernes que la Sentencia Constitucional 0776/2024 tiene que ver con el congreso de la ciudad de El Alto, del 3, 4 y 5 de mayo, y no con la Resolución 195/2024 que emitió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el que se determinó no registrar ese cónclave. “Tenemos que indicar que al no haberse dejado sin efecto la resolución 195, la Dirección Nacional del MAS-IPSP permanece incólume bajo la presidencia de Evo Morales, no se ha cambiado ni se puede cambiar en razonamiento legal al presidente del MAS”, indicó el jurista. Reiteró que el amparo constitucional de la Sala Cuarta del TCP gira en torno a la supervisión al congreso de El Alto.

– El TSE da a conocer a cuánto asciende la multa para jurados y votantes que no asistan a sus recintos en las elecciones judiciales

Con miras a las elecciones judiciales, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi, informó que habrá multas económicas para los jurados que no asistan a las mesas de votación y para los ciudadanos que no emitan su voto. “Jurado que no asista tienen una multa de 1.250 bolivianos, y elector que no vaya a concurrir al voto, tiene una multa de 250 bolivianos”, dijo Tahuichi en entrevista con el canal estatal. En el caso de las mujeres embarazadas, o personas que no puedan cumplir con esta obligación por temas de salud o enfermedad, Tahuichi mencionó que tienen un plazo de siete días para presentar sus justificativos. “Tienen siete días para hacer su representación, hasta el siguiente viernes (22 de noviembre)”, dijo el vocal.

– Humberto Claros y Ramiro Cucho buscan quedar en libertad; apelaron su detención preventiva

Luego que un juez dictó la detención preventiva por cinco meses para los dirigentes campesinos del evismo, Humberto Claros y Ramiro Cucho, quienes lideraron los 24 días de bloqueo de carreteras, el abogado de uno de los acusados dijo que apelaron la medida extrema tras la determinación judicial. “No existen elementos para la detención, la decisión judicial fue en base a meras suposiciones, no existen elementos de convicción para crear peligro de fuga y obstaculización. El jurista dijo que en un plazo de 10 días se deberá resolverse la apelación a la detención preventiva. “La fundamentación del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría están llenos de suposiciones”, dijo.

– Dirigente arcista advierte nuevo proceso contra Evo por «financiar» bloqueos con aportes de militantes

Luego de las denuncias respecto a un presunto retiro de Bs 10 millones de las cuentas del Movimiento Al Socialismo (MAS) por parte de Evo Morales, desde la facción arcista advirtieron este viernes con iniciar un nuevo proceso penal contra el expresidente por supuestamente financiar los bloqueos para sus intereses políticos y personales. El dirigente intercultural Carlos Arrayaza adelantó que, una vez se posesione al nuevo directorio del MAS, a la cabeza de Grover García, se realizará el congelamiento de las cuentas y se revisarán los extractos que se realizaron hace semanas atrás. Argumentó que tienen todas las pruebas para demostrar que el ahora expresidente del MAS, malutilizó Bs 10 millones de los aportes de los militantes para los bloqueos.

– Caneb advierte de los riesgos económicos si se cierra la exportación de carne

El gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Holguín, señaló que el país no se puede permitir cesar las exportaciones de carne al exterior, pues esto afectaría uno de los principales ingresos de divisas al territorio nacional. “El país no podría darse el lujo de cerrar la válvula de exportación cuando lo que más requiere son divisas y más ahora que vamos a tener que importar combustibles. Entonces sería un contrasentido regular nuevamente la exportación de carne”, afirmó. Las declaraciones del representante de la Caneb se deben a la medida anunciada por la Confederación de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol) que definió ingresar en un paro indefinido en todo el país a partir del lunes.

– Confederación de ganaderos de Bolivia rechaza el paro indefinido anunciado por carniceros

El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Hernán Nogales, consideró este viernes que no existe justificación para que los comerciantes de carne vayan al paro nacional indefinido desde la próxima semana. La medida de presión de la Confederación de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol) se tiene previsto que comience desde el lunes ante el elevado incremento del ganado en pie, lo que genera efectos en los comerciantes a detalle. “Creo yo que no hay justificativo (el paro), hay animales; obviamente, hay una demora como lo manifestamos la anterior semana en la provisión y a los centros de expendio, pero también a la provisión, a los centros de abate”, indicó.

– Luis Arce: “Las amas de casa van a sonreír cuando vayan a los mercados y vean que los precios están mejor”

Para el presidente Luis Arce la situación de la economía está mejorando y a su criterio eso se ve reflejado en los mercados, así lo señaló este viernes durante su discurso en un acto de trabajadores de pueblos originarios en Chuquisaca. “Seguramente nuestras amas de casa van a sonreír cuando vayan a los mercados y vean que los precios están mejor que antes y van a seguir mejorando porque este proceso es paulatino”, afirmó el mandatario. Arce asegura que tras el bloqueo de 24 días de grupos evistas, los precios “están entrando a la normalidad”. Sin embargo, agregó también que los precios de los productos importados se mantendrán altos. Dice que ya “vienen encarecidos de afuera”.

– Ante nueva etapa del MAS, arcistas se abren a cambiar su modelo económico a uno «mixto» de libre mercado

Ante una supuesta nueva faceta del Movimiento al Socialismo (MAS) sin Evo Morales al frente del partido, el dirigente arcista Fidel Surco y la diputada Lidia Tupa abrieron este viernes la posibilidad de cambiar el “modelo económico social comunitario” a uno “mixto” de libre mercado, que el gobierno siempre ha criticado. El dirigente del Pacto de Unidad arcista argumentó que el MAS, a la cabeza de su nuevo representante nacional Grover García, realizará una nueva propuesta de gobierno para las próximas elecciones del 2025; en ese marco, habló de un “modelo económico mixto” en el país. “El MAS se ha desprestigiado totalmente en todo el país, vamos a levantar esa imagen. Amerita un modelo económico diferente al que se tiene actualmente”, declaró Surco.