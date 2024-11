Elecciones clave en el Senado de Estados Unidos: diez contiendas que definirán el control de la Cámara Alta

Los demócratas afrontan una dura batalla en las elecciones del martes para preservar su estrecha mayoría de 51-49, mientras defienden a varios legisladores en estados de tendencia republicana

El Capitolio en Washington DC (REUTERS/Leah Millis/File Photo)





Fuente: infobae.com

Los demócratas afrontan una dura batalla en las elecciones estadounidenses del martes para preservar su estrecha mayoría de 51-49 en el Senado, mientras defienden a varios puestos legislativos en estados de tendencia republicana.

A continuación se presentan las principales contiendas para el Senado que hay que tener en cuenta:

Montana

La candidatura del demócrata Jon Tester para la reelección para un cuarto mandato de seis años en Montana, un estado fuertemente republicano, será una de las más competitivas de la cámara, según un análisis de la agencia de noticas Reuters de los tres principales servicios no partidistas de calificación electoral de Estados Unidos. Tester, de 68 años, ha servido desde 2007 en el Senado, donde se ha mostrado como más independiente, oponiéndose a las regulaciones energéticas propuestas por el presidente demócrata Joe Biden y presionando al presidente para que tome medidas adicionales para fortalecer la seguridad fronteriza. El agricultor de tercera generación nunca ha ganado una elección con más del 51% de los votos. Tim Sheehy, un ex SEAL de la Marina de 38 años que fundó una empresa de extinción de incendios aéreos y ahora administra varias propiedades inmobiliarias de lujo, tiene el respaldo del ex presidente republicano Donald Trump.

Ohio

El demócrata Sherrod Brown, de 71 años (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

El demócrata Sherrod Brown, de 71 años, enfrenta una campaña de reelección igualmente competitiva en un estado donde Trump tiene un gran apoyo. Brown ha ganado las elecciones en este estado con una tendencia cada vez mayor hacia el Partido Republicano tres veces desde 2006, y cada vez la contienda ha sido más reñida que la anterior. Al igual que Tester, ha trabajado para desarrollar una reputación más independiente que muchos de sus compañeros demócratas, incluyendo impulsar proyectos de ley para proteger empleos en la industria manufacturera estadounidense y responsabilizar a las instituciones financieras desde su posición como presidente del Comité Bancario del Senado. Su oponente, Bernie Moreno, de 57 años, era dueño de un grupo de concesionarias de automóviles. La familia de Moreno emigró de Colombia cuando él era un niño, y ha hecho hincapié en una infancia de orígenes humildes en los EEUU, aunque su familia está bien conectada con la élite colombiana.

Michigan

Con la jubilación de la senadora demócrata Debbie Stabenow, se prevé que la carrera por el Senado de Michigan también sea muy reñida en un estado del Medio Oeste que también desempeñará un papel fundamental en las elecciones presidenciales. El enojo entre los votantes árabes estadounidenses del estado por la gestión de la guerra en Gaza por parte de la administración Biden podría suponer un problema para los demócratas. La representante Elissa Slotkin, de 48 años, ex analista de la CIA que actualmente representa a una franja de comunidades al oeste de Detroit, ganó fácilmente la nominación demócrata. Slotkin es una moderada que en 2018 ganó un distrito de la Cámara de Representantes en manos de los republicanos, el mismo escaño que Stabenow ocupó antes de su candidatura al Senado. El ex representante republicano Mike Rogers, de 61 años, quien dirigió el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes entre 2011 y 2015, se presentará contra Slotkin. Entre su carrera en la Cámara de Representantes y su campaña para el Senado, fue lobista en Florida, pero regresó a Michigan para presentarse como candidato.

El ex representante republicano Mike Rogers, de 61 años, quien dirigió el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes entre 2011 y 2015, se presentará contra Slotkin (REUTERS/Rebecca Cook)

Arizona

Arizona, un estado en disputa en las elecciones presidenciales, también celebrará una elección competitiva para llenar un escaño en el Senado que dejó vacante la senadora demócrata convertida en independiente Kyrsten Sinema, quien se retira. La republicana Kari Lake, de 55 años, ex periodista de televisión, se hizo conocida por primera vez en el escenario nacional cuando se postuló para gobernadora en 2022, perdiendo por poco frente a la demócrata Katie Hobbs. Esta vez espera ampliar el atractivo del mensaje fuertemente populista de Trump entre los residentes de Arizona, que se han visto muy afectados por el aumento vertiginoso de los costos de la vivienda. El representante demócrata estadounidense Rubén Gallego, un ex infante de marina de 44 años que sirvió en Afganistán, presenta su campaña en base a una plataforma que se centra en el control de armas y la inmigración, ambos temas candentes en el estado fronterizo.

Pensilvania

El demócrata Bob Casey Jr., de 64 años, aspira a un cuarto mandato de seis años. El senador moderado es una figura popular en su estado natal y es hijo de un ex gobernador. Su rival es Dave McCormick, de 59 años, un ex ejecutivo de fondos de cobertura que perdió las primarias republicanas para un escaño en el Senado en 2022. Se espera que el estado también sea uno de los más competitivos a nivel presidencial.

El demócrata Bob Casey Jr., de 64 años, aspira a un cuarto mandato de seis años (REUTERS/Quinn Glabicki)

Nevada

La actual senadora demócrata Jacky Rosen, de 67 años, se postula para un segundo mandato en el Senado. Para los republicanos, este escaño es una prioridad absoluta. El estado, con una economía que depende en gran medida del turismo, todavía está luchando por recuperarse de los impactos económicos de la pandemia y ha experimentado altos aumentos en el costo de vida y de la vivienda. Nevada también tiene una gran población latina, un grupo demográfico tradicionalmente demócrata en el que Trump y los republicanos han logrado avances significativos. El rival republicano es Sam Brown, de 40 años, un veterano militar que recibió un Corazón Púrpura tras ser herido por una bomba al borde de la carretera en Afganistán.

Wisconsin

La demócrata Tammy Baldwin, de 62 años, busca un tercer mandato en un estado que se espera sea competitivo. Se enfrentará a Eric Hovde, un republicano, en las elecciones generales de noviembre. Al igual que Tester y Brown, Baldwin ha apoyado proyectos de ley más populistas en el ámbito económico y ayudó a aprobar un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel federal el año pasado. Fue la primera mujer abiertamente LGBT elegida tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado. Hovde, de 60 años, es el director ejecutivo de la empresa de desarrollo inmobiliario de su familia y también director ejecutivo de varias empresas bancarias que fundó. Ha sido objeto de escrutinio por sus comentarios en los que cuestionaba la capacidad de voto de los residentes de los asilos de ancianos.

Nebraska

Se esperaba que la senadora republicana Deb Fischer, de 73 años, ganara la reelección fácilmente en Nebraska, donde Trump ganó con aproximadamente el 58% de los votos tanto en 2016 como en 2020 (Andrew Harnik/Pool via REUTERS/File Photo)

Se esperaba que la senadora republicana Deb Fischer, de 73 años, ganara la reelección fácilmente en Nebraska, donde Trump ganó con aproximadamente el 58% de los votos tanto en 2016 como en 2020. Pero las encuestas muestran que el independiente Dan Osborn, un líder sindical que rechazó el apoyo del Partido Demócrata de Nebraska, se acerca a Fischer. Osborn se presenta con una plataforma populista que toma elementos de ambos partidos: apoya el derecho al aborto y el derecho a poseer armas, critica el poder de las corporaciones estadounidenses y describe la inmigración ilegal como una “reserva de mano de obra barata”. Osborn, de 49 años, ha dicho que no participará en las asambleas partidarias de ninguno de los dos partidos, a diferencia de los dos senadores independientes actuales del Senado, que participan en las asambleas partidarias de los demócratas. Si gana, eso podría complicar el control del Senado, lo que hará que esta contienda sea digna de atención.

Nueva Jersey

El representante demócrata estadounidense Andy Kim, de 42 años, está compitiendo para suceder al senador Bob Menéndez, quien renunció después de ser declarado culpable de cargos de corrupción federal. Kim, un ex diplomático que ha representado a un distrito de Nueva Jersey desde 2019, es un progresista que hace campaña en una plataforma centrada en la familia y habla a menudo de sus dos hijos pequeños. Curtis Bashaw, un hotelero de 63 años que venció al candidato elegido por Trump en las primarias republicanas, se postula contra Kim. Los demócratas son los grandes favoritos para conservar el escaño en noviembre, según el análisis de Reuters de servicios de calificación no partidistas.

Virginia Occidental

Se considera que Virginia Occidental será un triunfo casi seguro para los republicanos, ya que Joe Manchin, un demócrata conservador que se volvió independiente, se jubila. El gobernador Jim Justice, de 73 años, es el candidato republicano