Empresarios privados de Cochabamba dicen que si no hay dólares es imposible la importación de combustibles

Juan Pablo Demeure asegura que el problema es estructural y en tanto no se solucione la falta de divisas, será imposible que algún plan de salvataje económico funcione.

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, afirmó este martes que el problema de la escasez de combustibles es estructural y tiene su origen en la falta de dólares en el mercado nacional, aspecto que incide en las operaciones comerciales del sector privado o el estatal, problema que solo podrá ser resuelto con la provisión de la divisa estadounidense a los diferentes eslabones productivos y económicos del país.

Por ello, desahucio la liberación de la importación de carburantes como una solución al desabastecimiento actual, porque si bien las importaciones de diésel que efectúe el sector privado liberarán de una parte de la carga al Estado, esto será solamente un paliativo que se verá afectado justamente por la falta de la moneda estadounidense para realizar las compras en el exterior a los proveedores de hidrocarburos.

“Dólares son dólares, los requiere el sector público así como el privado, el problema estructural que hay con el tema de los combustibles es la falta de dólares, la falta de divisas; entonces, si no hay divisas no se va a poder traer en las cantidades que el país demanda y requiere el combustible, hay que seguir trabajando en hacer una inyección masiva de divisas para que se pueda solucionar también el problema de los combustibles”, apuntó.

Los bloqueos dejaron millonarias pérdidas al país. Foto: RKC

En tal sentido, el representante empresarial se mostró partidario de acudir a los organismos internacionales para lograr la inyección de divisas, porque otros elementos como el fomento a las exportaciones o una nueva Ley de inversiones en el país no funcionarán si no existen las divisas para poder sostener esas políticas; además, recordó que el problema se agravó a partir de la iliquidez del país que no pudo honrar las deudas con los distribuidores de diésel y gasolina.

“A estas alturas, mientras otros programas y otras actividades que se están llevando adelante puedan empezar a incorporar divisas al país, se debe pensar en organismos internacionales que puedan significar una inyección inmediata de divisas, porque todos estos decretos que se han sacado no van a funcionar si no hay divisas en el país, si no hay combustible; un país sin combustible no puede funcionar”, aseveró el empresario.

El presidente de los empresarios privados de Cochabamba, Juan Pablo Demeure. Foto: captura pantalla

El presidente de la FEPC señaló que incluso el pago del aguinaldo de este año está en juego, porque existen varias empresas que fueron seriamente afectadas por la crisis económica, la cual se agudizó por los 24 días en los que sectores radicales del Movimiento al Socialismo (MAS) asfixiaron aun más a la endeble economía de los sectores privados, pero, aclaró que sus afiliados buscan las fuentes de financiamiento para cumplir con este beneficio.

“A este paso dudo que se pueda pagar un aguinaldo, si continuamos así, hay muchas empresas que no tienen para pagar los aguinaldos, están viendo los mecanismos de cómo hacerlo; pero, por supuesto, luego de 24 días que hemos estado con un cerco en Cochabamba, en el último trimestre, afecta muchísimo, pero hay que hacerlo, es una ley y hay que cumplirla; pero, hay muchísimas dificultades en muchas empresas y sectores completos que han tendido serios problemas con los 24 días, hemos sido el departamento más afectado”, recordó.