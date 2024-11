En La Paz persisten las filas para cargar gasolina, pero ya no son tan largas como en días pasados

Los conductores esperan que en los próximos días se normalice la provisión de combustibles en el territorio nacional

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Si bien las filas de vehículos persisten en la mayoría de las estaciones de servicio de La Paz, estas disminuyeron debido a que existe una mayor regularidad en la provisión de gasolina, aspecto que incide en que los conductores tienen un menor tiempo de espera para poder ser atendidos y retomar sus actividades cotidianas, sobre todo en cuanto se refiere a los vehículos que efectúan el servicio de transporte público.

En los surtidores cuyo panorama habitual en los pasados días eran las columnas de vehículos que llegaron a sobrepasar las diez cuadras se redujo a tan solo una en las pasadas horas; los choferes expresaron su alivio ante la posible normalización de la distribución del carburante, empero, exigieron un mayor control a las autoridades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre los vehículos que cargan dos o tres veces al día con la finalidad de destinar ese líquido a actividades ilegales.

“Ahora ha llegado, está vacío, no estoy tardando ni diez minutos, estoy bajando una cuadrita, rápido está descargando, que haya más control a los varios negociantes que hay”, pidió uno de los choferes; otro de los conductores de transporte público ratificó lo expresado por la otra persona en sentido que aún deben hacer fila, pero no tardan más de media hora en cargar el combustible a sus vehículos.

Las filas persisten, pero disminuyeron en cantidad. Foto: captura pantalla

Quienes deben esperar un poco más son las personas que buscan llevar gasolina en bidones, porque llegan muy temprano y recién se les distribuye tan solo cinco litros a partir de las 08:00, esto para evitar que se desvíe el combustible al contrabando o la reventa; empero, pese a la espera, la atención se agilizó en las últimas horas. La percepción general es que el suministro de la gasolina tiende a normalizarse.

No ocurre lo mismo con la provisión de diésel, porque aún hay varios problemas para los transportistas, debido a que deben hacer largas filas aún y ese carburante aún no tuene un suministro regular, por ello, la cantidad de vehículos pesados que deben esperar varias horas para el carguío correspondiente; no obstante, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró en las pasadas horas que incrementó el volumen de combustibles para proveer las necesidades en todos los departamentos.

Desde hace más de 20 días se agravó el desabastecimiento de diésel y gasolina en el país, en todas las urbes el panorama fue similar, vehículos que forman largas hileras en los surtidores a la espera de cargar los carburantes. La pasada jornada, choferes del transporte pesado protagonizaron bloqueos en algunos surtidores de La Paz y El Alto, en Chuquisaca se lleva adelante un paro del transporte interdepartamental por la escasez de diésel, en Santa Cruz y Tarija se incrementó el pasaje del transporte público y en Cochabamba el parque automotor se redujo a su mínima expresión.