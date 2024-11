Evo Morales recibe el apoyo de su entorno y anuncia una lucha sin cuartel

El exmandatario asegura que este viernes se definirá una serie de acciones para contrarrestar la arremetida gubernamental en su contra

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El expresidente Evo Morales, lejos de aceptar su derrota al ser desconocido como jefe nacional de ese partido por una sentencia constitucional, declara que el Movimiento al Socialismo (MAS) es víctima de una persecución del gobierno de Luis Arce Catacora al cual acusa de haber robado esa sigla mediante la instrumentalización de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), parte de un plan negro urdido por los ideólogos del ala renovadora de ese partido en concomitancia con ‘el imperio’.

La pasada semana, la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dio a conocer el fallo constitucional 0776/2024 S-4, mediante el cual valida el congreso arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) efectuado en mayo pasado en El Alto y en el cual el dirigente campesino Grover García fue ungido como nuevo jefe nacional de ese partido; además, en su dictamen ratifica que Morales ya no es el líder de ese partido al haber sido desconocido el acto político de octubre de 2023 donde fue reelegido, pero que luego fue anulado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Morales recibió la pasada jornada el respaldo de los dirigentes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y de asambleístas de su corriente en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), entre ellos, el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, el senador Leonardo Loza y el diputado Gualberto Arispe, quienes son parte del círculo más cercano del exmandatario; en la cita, ratificaron la reunión que se efectuará el próximo viernes 22 de este mes con la participación de otros líderes sociales.

En días pasados, el sector radical del MAS fue objeto de una serie de arremetidas por diferentes entidades del Estado por los 24 días de bloqueos que dejaron millonarias pérdidas al país y a los sectores productivos, económicos y sociales; medidas como la validación del TCP a la jefatura de Gróver García, la ratificación de la inhabilitación de Morales como candidato en las elecciones de 2025, o la aprehensión y persecución legal de las cabezas visibles de la medida de presión, dejaron muy malheridos al exmandatario y su entorno.

Empero, el líder político no claudica en sus intenciones y asegura que en próximo viernes habrá una serie de medidas las cuales significarán una nueva batería de movilizaciones que pueden provocar nuevamente la asfixia del país tal cual sucedió en los bloqueos de octubre y enero pasados, aunque podrían ser más virulentas como se desprende de una publicación del exdignatario en sus redes sociales en la que promete a sus seguidores fieles, cuidar de los heridos, proteger a los perseguidos y no abandonar a los detenidos.

“A todas las personas valientes que, a pesar del abuso y la persecución del gobierno de Arce, se mantienen firmes: su lealtad y coraje son la luz que guía a Bolivia. Juntos, lucharemos por la justicia que nuestro país merece. A los heridos, los cuidaremos; a los perseguidos, los protegeremos; a los detenidos, no los abandonaremos. No desfallezcan, no están solos; yo no me siento solo. El pueblo está con nosotros. ¡Seguimos adelante, unidos y fuertes!”, escribió en su cuenta de la red social X.

Evo Morales Ayma rodeado de sus allegados del trópico de Cochabamba. Foto: captura pantalla

Además, según una publicación en la cuenta del periodista José Pomacusi, el exmandatario tendría una opción B para que el ala radical participe en los comicios del próximo año y esta pasaría por una alianza con el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), una organización que tuvo participación marginal en las pasadas elecciones nacionales y que también enfrenta problemas con el TSE, porque no tiene la habilitación oficial para la recuperación de su personería jurídica.

“Sin perder el tiempo y tras quedarse sin el MAS, Evo se acercó a los dirigentes de Pan-Bol. Y ya están listos para ir juntos el 2025. Con Evo inhabilitado, Pan-Bol postulará a la presidencia a Andrónico, a Rodríguez Veltzé, ¿o a quién? Esta pregunta aún no tiene respuesta. En las elecciones del 2020 Pan-Bol postuló a la presidencia a Feliciano Mamani y obtuvo el 0.52% de los votos. Para las elecciones de 2025 Pan-Bol aún no tiene la habilitación oficial para obtener su personería jurídica. En situación similar al MAS, tres veces ha intentado completar requisitos, sin poder lograrlo. Es la nueva apuesta de Evo”, dice Pomacusi.

Sin embargo, es el MAS en su conjunto que está mal parado ante la opinión pública, Morales por los bloqueos que provocaron el agravamiento de la crisis económica y una falta de humildad para aceptar que llevó adelante una medida lapidaria contra el país; en tanto Luis Arce por la falta de soluciones a los problemas que atraviesa el país, por haber permitido a su exjefe ahogar a los sectores productivos y no haber utilizado la fuerza pública con antelación y por haber perdido el apoyo popular por las malas políticas.