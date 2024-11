Exconstituyente: TCP tiene razón, TSE no cumplió su tarea de revisar listas y debe quitarse la polera azul

Fuente: erbol.com.bo

El exconstituyente y exministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia, dijo que la Sala 4 del Tribunal Constitucional tiene razón en su decisión de declarar desierta parcialmente las elecciones judiciales porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no cumplió con su tarea de revisar las listas de postulantes a magistrados que fueron enviadas por la Asamblea Legislativa.

Goitia estuvo en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, analizando la Sentencia Constitucional N° 0770/2024-S4 del 4 de noviembre, que declara desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando y desierta la convocatoria para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Sostuvo que ya no tiene mayor sentido seguir llevando adelante las elecciones judiciales porque no hay condiciones y también porque, al ser una elección nacional, no ha tomado en cuenta a los bolivianos que viven en el exterior que fueron excluidos del padrón electoral y quieren excluirlos hacia el 2025. “Algo está mal en esta hipocresía colectiva de creer que las elecciones judiciales van a ser las que solucionen los problemas de la justicia”, afirmó.

Recordó que este proceso de elección de magistrados por voto popular ya tuvo dos fracasos anteriores y esto muestra la necesidad de cambiar la Constitución. Citó que el último fracaso de este recorrido es el pésimo trabajo de la Asamblea Legislativa que mandó unas listas de precandidatos realmente “antojadizas, mal hechas, simplemente para generar un escenario acorde a los intereses parlamentarios”.

Dijo que a esto se suma “un Tribunal Supremo Electoral timorato”, que no observa las listas, pese a tener la atribución para hacerlo el momento que recibió las listas. Refirió que el vocal Tahuichi Tahuichi dijo haber observado y nadie le hizo caso.

“Bueno, qué pena, porque deberían haberle hecho caso y él debería haber insistido al inicio del proceso. Y ahora con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, más allá de ver quien lo ha emitido o ver qué es lo que dice la sentencia, tiene razón. Pando resulta que termina con una candidata que se presentó en Cochabamba para ser electa en Cochabamba y la meten a la lista de Pando”, comentó.

Citó un segundo aspecto referido a Santa Cruz donde se habilitó a dos candidatos sin dar otras opciones para elegir. “Entonces cuando uno ve cada uno de los temas que han hecho que este Tribunal Constitucional declare desierta la convocatoria, tienen razón; más allá de quien lo dice, lo cierto es que tienen razón”, afirmó.

Goitia sumó un tercer elemento a su análisis, señalando que hoy el Tribunal Supremo Electoral se desgarra las vestiduras y dice: “vamos a cumplir, que me metan preso, no importa. Pero no es un tema de pasiones, es un tema de razones y de respeto al pueblo boliviano. El Tribunal Supremo Electoral no cumplió su tarea, no la hizo correctamente”.

Indicó que el país lo que está viviendo en este momento es una pugna entre masistas, entre arcistas y evistas que también contamina el Órgano Electoral que fue elegido por dos tercios del MAS y uno por el presidente del Estado. “Veo al Tribunal Supremo Electoral y veo un cuadro azul, salvo el doctor Oscar Hassenteufel, que tuvo el respaldo también de la oposición, pero el resto es un cuadro azul”, comentó.

Advirtió que, en estas condiciones, tampoco hay la garantía de un árbitro imparcial porque esta pelea entre masistas se da en el Legislativo, en el Ejecutivo, se traslada al Órgano Electoral y termina corrompiendo todo el sistema boliviano y “nos enfrenta a estos problemas de desinstitucionalización enorme, porque cuando las instituciones están cayendo es cuando se generan escenarios de violencia y obviamente eso destruye el sistema democrático”.

El abogado constitucionalista y docente universitario considera que “el Tribunal Supremo Electoral se quite la polera azul y se ponga la camiseta rojo, amarillo y verde, y que cumplan su tarea con imparcialidad, que yo hasta este momento no lo estoy viendo”, concluyó.