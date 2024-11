La encuesta de Claure no incluye a candidatos emergentes, Cuéllar afirma que es prematura

El rector de la universidad pública de Santa Cruz afirma que el empresario boliviano está oficiando como “padrino benefactor de encuestas” y que no conoce cuál es el criterio para incluir sólo a políticos tradicionales.

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Véliz / La Paz

La encuesta auspiciada por el empresario boliviano Marcelo Claure no incluye a candidatos emergentes como Branko Marinkovic, Rodrigo Paz, Vicente Cuéllar y otros sino sólo a los políticos tradicionales. El rector de la universidad pública de Santa Cruz afirmó que ésta es prematura y no cree en sus resultados.

“Nosotros respetamos lo que está haciendo el señor Claure que está oficiando como padrino benefactor de las encuestas, no sabemos cuál es el criterio que se ha tomado para escoger solamente a los candidatos tradicionales y para que sean medidas estas encuestas, pero yo sigo insistiendo que es prematuro todavía entrar al tema de las encuestas porque todavía los candidatos o precandidatos no han sido lanzados, el pueblo boliviano no conoce todavía la propuesta de cada uno de los candidatos”, afirmó esta mañana.

El estudio encargado por Claure da cuenta de que el expresidente Evo Morales y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, comparten la preferencia de los electores en un escenario en que ambos se postulen para las elecciones generales de 2025.

Según el empresario, la encuesta incluyó a siete candidatos con intenciones declaradas de postularse como el presidente Luis Arce, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, el expresidente Evo Morales, el alcalde Reyes Villa, el expresidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga.

Sin embargo no incluyó a candidatos emergentes que también anunciaron su intención de postular a la presidencia con nuevos frentes políticos como el rector de la universidad pública de Santa Cruz, Vicente Cuéllar.

“Si él quiere hacer este ejercicio con las encuestas nosotros lo respetamos, pero no lo tomamos en cuenta”, enfatizó Cuéllar y consideró que la ciudadanía en este momento no está concentrada en quiénes serán los candidatos sino en cómo afrontar la crisis económica que golpea a Bolivia.

Estimó que desde febrero del próximo año se tendrá un panorama más claro respecto a las candidaturas y alianzas políticas, y ahí se puede realizar mediciones más precisas.