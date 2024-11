Encuesta encargada por Claure revela que Luis Arce y Evo Morales generan más rechazo que apoyo entre los votantes

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales y Luis Arce, antes aliados y hoy enfrentados. Foto: captura pantalla CNN

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Tercera parte de la encuesta de Claure: Evo y Manfred empatan en intención de voto para elecciones 2025; gobierno advierte que anteproyecto de PGE 2025 prevé confiscar productos cuando haya agio y especulación; y, Congreso de Educación aprueba cambios en la malla curricular y pide más presupuesto del PGE, fue un fracaso dice el Magisterio Urbano. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Encuesta revela rechazo general a posibles candidatos: Arce y Morales lideran índices de desfavorabilidad

Un estudio reciente sobre las percepciones hacia posibles candidatos presidenciales para las elecciones de 2025 en Bolivia, realizada por Panterra y encargada por Marcelo Claure, destaca un panorama político distinto: todos los aspirantes cuentan con índices de favorabilidad negativos más altos que los positivos. Esta tendencia, inédita en el país, refleja una desconfianza profunda y extendida hacia la clase política, se advierte. Los datos muestran que Manfred Reyes Villa (-7) y Samuel Doria Medina (-13) tienen las cifras menos desfavorables, mientras que Luis Arce (-61) y Evo Morales (-42) enfrentan un rechazo significativo. «Este panorama es resultado de años de promesas incumplidas y falta de resultados», advierte el empresario.

– Tercera parte de la encuesta de Claure: Evo y Manfred empatan en intención de voto para elecciones 2025

El expresidente Evo Morales y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, lideran las preferencias electorales con un 18% cada uno, según la última encuesta presentada por el empresario Marcelo Claure. Los resultados revelan un panorama político fragmentado, con un 20% de votantes indecisos y Luis Arce relegado al 4%. Morales se fortalece en El Alto y La Paz, mientras que Reyes Villa domina en Cochabamba y Oruro. el expresidente Evo Morales y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, lideran las preferencias con un 18% cada uno, mientras que el actual mandatario Luis Arce obtiene apenas un 4%. Además, un significativo 20% de los encuestados se declaró indeciso, reflejando la fragmentación del panorama político.

– Tuto: “No es meramente derrotar al MAS, hay que salvar y cambiar Bolivia para siempre”

El expresidente Jorge Tuto Quiroga planteó anoche un proyecto de gobierno que trascienda la derrota al MAS para evitar lo que ocurrió durante el gobierno transitorio de 2020 o en otros países donde partidos de corte popular retornaron al poder y al contrario postuló un cambio estructural para el país. “No podemos darnos el lujo de entrar a un gobierno sin saber qué hacer, esto ya pasó en la transición, llegó gente nueva y no sabían qué hacer, no le dijeron la verdad a Bolivia, retornó el MAS, pasó en Argentina, pasó con mis amigos de Nicaragua. No es meramente derrotar al MAS, hay que salvar y cambiar Bolivia para siempre, para que nunca más vuelva un proyecto tiránico, autocrático y abusivo”, afirmó.

– Manfred plantea el cambio del modelo económico para remontar la crisis

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, planteó esta noche el cambio del modelo económico como una salida a la crisis económica si es que llega a la presidencia de Bolivia. “Hoy vivimos en un capitalismo de Estado secante, cambiar un modelo económico importante para poder utilizar todas las potencialidades que tiene el país en el sector minero, agropecuario industrial, turismo y abrir las exportaciones mostrando la competitividad teniendo un modelo como yo lo denomino tanto Estado que sea necesario y tanto mercado que posible, una alianza mixta, que permitan la alianzas público-privadas”, afirmó. Además, dijo que si llega a la presidencia liberará de inmediato al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

– Evo responde al ministro de Economía: “La gente recordará su gestión por la crisis y el desabastecimiento”

El más reciente ‘encontronazo’ en el masismo lo protagonizan el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y Evo Morales, quien respondió las palabras de la autoridad sobre el modelo económico estatal y señaló que el Gobierno está destruyendo la economía, pese a tener el modelo en su poder. “Resulta que, según el ministro, los mejores años de la economía boliviana, donde el país creció, las familias salieron de la pobreza y los emprendedores generaron ganancias, se había implementado mal el modelo económico plural”, sostuvo. Montenegro se refirió a fallas humanas en torno al sistema que maneja la actual administración estatal y la coyuntura económica deriva por no haber aplicado el modelo como se lo había establecido.

– Arce dice que el Gobierno responde a la ‘desestabilización’ con ‘obras y trabajo’

El presidente Luis Arce, durante una entrega de obras en Beni, afirmó que la respuesta del Gobierno a los intentos de desestabilización es mejorar la infraestructura, las condiciones de vida y brindar oportunidades de trabajo a los bolivianos. “Esta es una respuesta a todos los planes de desestabilización, la respuesta que damos siempre desde el Gobierno es obras y trabajo para los bolivianos”, afirmó en la entrega de un nodo de media tensión en Trinidad. El proyecto se realizó en coordinación con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y pretende mejorar el acceso al servicio eléctrico de municipios y zonas alejadas del departamento.

– TSE inhabilita a tres candidatos a magistrados porque no renunciaron a sus cargos de juez

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó a tres postulantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia porque no renunciaron a sus cargos de juez, tal como establece la norma. “Se ha procedido a inhabilitar a tres candidatos por no haber renunciado a cargos que ostentan y que deberían hacerlo, ya se han notificado y seguramente estas inhabilitaciones deberán seguir el curso legal a través de otros recursos legales de impugnación”, informó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas. De acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), los postulantes que ocupaban funciones en instituciones públicas debían renunciar a sus cargos tres meses antes de que se lleven a cabo las elecciones judiciales, es decir, hasta el 31 de agosto.

– Gobierno prevé destinar Bs 750 millones para subvencionar granos; productores cuestionan la política

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 conserva la política de subvención del trigo, maíz y arroz con el propósito de evitar el encarecimiento de estos productos. Sin embargo, la medida es cuestionada por el sector productivo que considera que el beneficio llega a pocos y genera distorsión de precios en el mercado. Se prevé destinar Bs 268 millones para maíz, Bs 99 millones para arroz y Bs 383 para trigo, cifras que de manera conjunta ascienden a Bs 750 millones, un incremento de Bs 50 millones respecto al PGE 2024. El sector productivo señala que estos granos son estratégicos para la producción de harina, carnes, huevo y leche, insumos básicos de la canasta familiar de los bolivianos; no obstante, cuestionan la subvención.

– Gobierno advierte que anteproyecto de PGE 2025 prevé confiscar productos cuando haya agio y especulación

El anteproyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 contiene una disposición que faculta a “entidades competentes” el control, fiscalización y confiscación o decomiso de productos que personas que almacenen, retengan y pretendan encarecer los precios. Este aspecto fue admitido por el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, quien explicó que esa figura se activa frente al delito de agio y especulación. La disposición adicional séptima establece que: “se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

– Congreso de Educación aprueba cambios en la malla curricular y pide más presupuesto del PGE; fue un fracaso dice el Magisterio Urbano

El Congreso Plurinacional de Educación concluyó el viernes aprobando la modificación de la malla curricular y el incremento del presupuesto para educación. Dirigentes del Magisterio Urbano calificaron el encuentro como un fracaso y señalan que se verán en las calles el próximo año. “Hubo una alianza entre el Ministerio de Educación, funcionarios, organizaciones y Magisterio Rural en torno al MAS para no aceptar que hay una crisis en la educación”, señaló Patricio Molina, dirigente del Magisterio Urbano. El dirigente señala que al momento de la votación del documento final se lo hizo sin debatir y sin abrirse a la discusión. Por su parte, un medio estatal señaló que en el encuentro se determinó modificar la malla curricular para resolver la crisis educativa.