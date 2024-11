Tuto: “No es meramente derrotar al MAS, hay que salvar y cambiar Bolivia para siempre”

El expresidente afirmó que “cuando toque el momento” anunciará si es candidato a la presidencia y que actualmente está concentrado en la búsqueda de unidad.

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Véliz / La Paz

El expresidente Jorge Tuto Quiroga planteó esta noche un proyecto de gobierno que trascienda la derrota al MAS para evitar lo que ocurrió durante el gobierno transitorio de 2020 o en otros países donde partidos de corte popular retornaron al poder y al contrario postuló un cambio estructural para el país.

“No podemos darnos el lujo de entrar a un gobierno sin saber qué hacer, esto ya pasó en la transición, llegó gente nueva y no sabían qué hacer, no le dijeron la verdad a Bolivia, retornó el MAS, pasó en Argentina, pasó con mis amigos de Nicaragua. No es meramente derrotar al MAS, hay que salvar y cambiar Bolivia para siempre, para que nunca más vuelva un proyecto tiránico, autocrático y abusivo, y eso requiere que la gente de mandato al próximo gobierno con medidas claras”, afirmó esta noche en una entrevista con la red DTV.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

También puede leer: Manfred plantea el cambio del modelo económico para remontar la crisis

El exmandatario afirmó que “cuando toque el momento” anunciará si es candidato a la presidencia y que actualmente está concentrado en la búsqueda de unidad y defendió las visitas a presos políticos como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari.

Quiroga también se perfila como candidato presidencial para las elecciones de 2025, aunque él afirma que está trabajando en un proyecto para que el siguiente gobierno de todas las respuestas a Bolivia en medio de la crisis económica.

Según dijo que él conoce cómo se obtienen los dólares, los créditos y las gestiones ante organismos internacionales para lograr recursos para el país.

En la reciente encuesta publicada por el empresario boliviano Marcelo Claure, Quiroga aparece con una preferencia electoral de 9% y el expresidente afirmó que se trata de una encuesta más de varias que se conocerán en la fase electoral a la que Bolivia ingresó de manera prematura.