Los bloqueos provocan el aplazamiento de las judiciales, pero no la dimisión de los ministros de Arce

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los vocales electorales en la presentación de las papeletas para las judiciales. Foto: TSE

Boris Bueno Camacho / La Paz

Debido a los bloqueos, las elecciones judiciales son postergadas para el 15 de diciembre, señala vocal del TSE; ‘nadie va a saltar del barco’, suman ministros que ratifican su lealtad a Arce tras pedido de renuncia de Evo; y, renuncian magistradas ‘prorrogadas’ del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Debido a los bloqueos, las elecciones judiciales son postergadas para el 15 de diciembre, señala vocal del TSE

De manera sorpresiva, Tahuichi Tahuichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves en UNITEL que las elecciones judiciales han sido reprogramadas para el 15 de diciembre, debido a los bloqueos de carreteras por sectores afines al evismo del MAS. ”Quiero informar que la sala plena ha dispuesto reprogramar para el 15 de diciembre las elecciones judiciales, debido al grado de conflictividad que vive el país, debido a la dificultades de logística”, dijo el vocal en entrevista. El vocal Tahuichi argumentó que el personal del Órgano Electoral está imposibilitado de trasladarse hasta el trópico de Cochabamba para ejecutar trabajos de logística debido a las movilizaciones en carreteras.

– ‘Nadie va a saltar del barco’, suman ministros que ratifican su lealtad a Arce tras pedido de renuncia de Evo

Luego de que Evo Morales solicitara la renuncia de ministros y funcionarios de alto rango, varios integrantes del gabinete ratificaron su lealtad al presidente Luis Arce mediante redes sociales. Entre ellos se encuentran el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño; el ministro de Justicia, César Siles; el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores; la ministra de Salud, María Renée Castro; la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón; el ministro de Autonomías, Álvaro Ruiz; el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, y el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera. El ministro de Minería, Alejandro Santos, afirmó que “nadie va a saltar del barco” y señaló que el gabinete comparte la visión de Arce.

– ‘Los perjuicios son devastadores’: Privados piden al Gobierno cumplir y hacer cumplir la ley

“Bolivia necesita retomar la paz, la estabilidad y la obediencia a la ley”, exhorta la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y advierte que los perjuicios económicos del bloqueo son “devastadores”, por lo que piden el Gobierno cumplir y hacer cumplir la ley. Alerta, además, que los riesgos del aumento de la pobreza, la debacle del aparato productivo, el cierre masivo de empresas, la crisis energética, los desastres climáticos y la inflación incontrolable; no se pueden enfrentar ni prevenir “si los líderes continúan optando preferentemente por la lucha por el poder y la división del país”. “El impedimento del transporte ocasiona la escasez de alimentos y el aumento de precios”, dice el comunicado.

– Cámara de Transporte exige intervención del bloqueo o tomará acciones desde el lunes

La Cámara Departamental de Transporte emitió este jueves un voto resolutivo mediante el cual exige al Gobierno la intervención de los bloqueos. En caso de no solucionar el conflicto, anunciaron con asumir acciones desde el lunes. «La Cámara Departamental de Transporte y el sector de transportistas de La Paz exigimos el levantamiento inmediato de los bloqueos que afectan a las operaciones de nuestro sector. De no darse una solución en el transcurso del día, no descartamos iniciar legales en contra de la dirigencia responsable de estos bloqueos (…). De continuar esta situación, el sector de transporte de La Paz tomará medidas de presión a partir del lunes», anunció el presidente de la institución, Ramiro Sulicani.

– El Comité Cívico de Cochabamba presenta denuncia penal contra Evo y la dirigencia del Estado Mayor por «incitar y financiar» los bloqueos

Un grupo de representantes del Comité Cívico de Cochabamba presentó este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental en contra de Evo Morales, el senador Leonardo Loza, el diputado Héctor Arce y la dirigente Juanita Ancieta. Todos fueron acusados por la presunta comisión del delito de: asociación delictuosa, instigación a delinquir, atentado contra la salud pública y la transitabilidad de la población. “Estamos presentando una denuncia penal, fruto de la resolución del cabildo, contra Evo Morales, Héctor Arce, Leonardo Loza y Juanita Ancieta, para que ellos respondan ante la ley por los bloqueos, ya que son instigadores y autores intelectuales de este hecho”, señaló el presidente cívico Apolinar Rivera.

– Fiscalía de Villa Tunari acepta denuncia por alzamiento armado contra Evo e inicia la investigación

Este jueves la Fiscalía del municipio cochabambino de Villa Tunari inició una investigación penal contra el expresidente Evo Morales, tras aceptar la denuncia presentada por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, por supuesto alzamiento armado. La denuncia fue presentada inicialmente en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, pero esta fue remitida a Cochabamba, porque supuestamente los hechos denunciados se registraron en la jurisdicción de Villa Tunari. «Esperemos que ahora Yapacaní no pertenezca a Cochabamba. Vamos a tener que trasladarnos a Cochabamba, a cerciorarnos que esté en la ciudad capital y no en Ivirgazama o Villa Tunari», dijo Cuéllar el miércoles.

– Umopar Ivirgarzama denuncia que están cercados y que no tienen alimentos ni agua

Agentes de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) Ivirgarzama, Trópico de Cochabamba, denunciaron este jueves que comunarios de la zona impiden el aprovisionamiento de los alimentos y el agua, pero, además, señalan que están “secuestrados” dentro sus instalaciones. “Nos han cercado del Comando de Umopar Ivirgazarma. Ya no tenemos alimentación, la poca alimentación que teníamos ya se nos ha terminado. Así también, ya no tenemos agua para poder beber. Mucho menos para ir a ducharnos”, señaló uno de los uniformados, en un video que circula en las redes sociales. El uniformado indicó que los dirigentes de los sindicatosindicaron que les iban a proporcionar alimentación, sin embargo, hasta la fecha, “no hay nada”.

– Choquehuanca llama a encarar la Legislatura del Bicentenario de manera conjunta y con concertación

Con un llamado a encarar la Legislatura del Bicentenario 2024-2025 de manera conjunta, buscando espacios de diálogo y concertación, el vicepresidente David Choquehunca clausuró este jueves la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional correspondiente a la Legislatura 2023-2024. En una evaluación de la gestión que concluye, Choquehuanca destacó que, “hemos logrado encaminar las elecciones judiciales” que se celebrarán el 1 de diciembre, y la designación del fiscal general Róger Mariaca. “Será la Legislatura del Bicentenario que tenemos que afrontar aprendiendo de nuestros errores, superando las dificultades que nos ha tocado vivir en la gestión 2023-2024, y afrontarla de manera conjunta, buscando espacios de diálogo y concertación”, afirmó.

– Renuncian magistradas ‘prorrogadas’ del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura

Mirtha Gaby Meneses Gómez y María Tereza Garrón Yucra presentaron su renuncia como magistradas del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, respectivamente, según se reportó en la sesión del Senado del jueves. En días pasados, desde el Tribunal Agroambiental ya se había reportado la renuncia de Garrón el pasado 25 de octubre, reflejando en un comunicado que el trabajo de las salas especializadas se desarrolla con normalidad. Asimismo, un reporte de Correo del Sur refleja que Garrón presentó su renuncia irrevocable para asumir la función de notaria en Chuquisaca, acotando que otras dos autoridades, una consejera de la Magistratura y una magistrada del TCP, también podrían seguir el mismo camino.

– Fiscalía apeló la exclusión de Jeanine Añez en el juicio por la crisis del 2019

Luego que el Tribunal de Sentencia Penal de La Paz, excluyó a la expresidenta Jeanine Añez, del juicio por la crisis política 2019, la Fiscalía apeló la determinación para que la exmandataria continúe siendo juzgada por los delitos de terrorismo, alzamiento armado, asociación delictuosa y otros. “El Ministerio Publico ha interpuesto una apelación y seguramente en la Sala donde sea sorteada esta apelación haremos conocer estos argumentos para poder revocar la determinación”, informó el fiscal de la investigación Omar Mejillones. El fiscal dijo que, tras la presentación del recurso legal, el Ministerio Público esperará que se señale día y hora de audiencia por parte de una sala Constitucional.