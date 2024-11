Loza: En ampliado también definiremos cómo salvar Bolivia de las garras del arcismo

El expresidente y dirigente cocalero Evo Morales convocó para este viernes 22 de noviembre, en Lauca Ñ a una “reunión nacional” con las direcciones evistas.

eju.tv /Video: Radio Soberanía

La Paz.- El senador del MAS, Leonardo Loza, del bloque evista, aseguró que en el ampliado que se realizará este jueves en Lauca Ñ, trópico de Cochabamba, no sólo definirán las acciones para revertir la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que desconoce a Evo Morales como presidente del MAS, sino debatirán como “salvar Bolivia de las garras del arcismo”.

“En ese ampliado se debatirá y discutirá cómo vamos a salvar Bolivia delas garras del arcismo que la está hundiendo, destruyendo. Somos bolivianos y tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra economía nacional el bienestar de la población boliviana El ampliado no solo debatirá solo el tema del MAS”, dijo Loza.

El expresidente y dirigente cocalero Evo Morales convocó para este viernes 22 de noviembre, en Lauca Ñ a una “reunión nacional” con las direcciones evistas, salientes y entrantes, del MAS para definir su futuro político, luego que luego de que el TCP validara el congreso arcista que eligió a Grover García como presidente del partido.

Consultado si existe cercanías con el gobierno para solucionar el tema del MAS, Loza señaló que “nosotros no tenemos ninguna relación con el gobierno central del MAS, si tuviéramos relación no os detendría, si tuviéramos cercanía no habría intentos de asesinar a evo Morales”.