Lula pide no hablar de las guerras en el G20 para centrarse en los pobres

Una de las apuestas de la presidencia brasileña es la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza para adoptar políticas públicas que permitan transferir ingresos y fomentar la agricultura familiar.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comentó este lunes que decidió no hablar sobre la «guerra» en la cumbre de líderes del Grupo de los Veinte (G20), que se reúnen este lunes en Río de Janeiro, porque desea centrarse «en otros asuntos que también son importantes» como la pobreza.

«Decidí no traer la guerra al G20, porque de lo contrario no discutiríamos otras cosas que son importantes para otras personas que no están en guerra y que son el pueblo pobre», explicó el presidente a los medios de comunicación.

Y continuó: «Son los invisibles del mundo, los que pasan hambre, los que son despreciados, los que son víctimas de la desigualdad racial, las mujeres víctimas de las políticas de género».

Una de las principales apuestas de la presidencia brasileña del G20 es la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una cooperación entre países para adoptar políticas públicas que permitan transferir ingresos y fomentar la agricultura familiar.

Hasta el viernes pasado, al menos 37 países ya se habían sumado a la iniciativa, incluida Alemania, la mayor economía de Europa. Los principales objetivos de la alianza son llegar a 500 millones de personas con programas de transferencia de ingresos, ampliar las comidas escolares a 150 millones y proporcionar servicios de salud a 200 millones de mujeres y niños.

Gobernanza global y transiciones energéticas

La diplomacia brasileña también aboga por realizar cambios en foros y organizaciones internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, para que más naciones tengan voz e influencia. El secretario general de la ONU, António Guterres, defendió el domingo la modernización de las estructuras de gobernanza global y afirmó que la composición actual del Consejo de Seguridad refleja un mundo viejo.

Otro de los puntos claves que el gobierno de Lula quiere tratar estos días es la transición energética y el desarrollo sostenible.

El evento, que se prolongará hasta el martes, tendrá lugar en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y reunirá a delegaciones de 42 países. Entre los jefes de Estado que concurrirán al evento se encuentran el líder de China, Xi Jinping; el mandatario francés, Emmanuel Macron; el de Argentina, Javier Milei; el primer ministro de la India, Narenda Modi; el presidente de EE.UU., Joe Biden; y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Rusia estará representada por el ministro de Asuntos Exteriores del país, Serguéi Lavrov, que arribó el domingo al país latinoamericano. Además de los miembros del G20, acudirán a Río de Janeiro como invitados los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen; de Bolivia, Luis Arce; y de Egipto, Abdel Fattah al Sisi.