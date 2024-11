Manfred Reyes Villa se autodefine como un líder y asegura que tiene la capacidad para revertir la difícil situación del país

El alcalde de Cochabamba resalta la importancia de las encuestas para los políticos y la captación de más de 107 mil firmas para lograr la personería jurídica del frente APB – Súmate

Boris Bueno Camacho / La Paz

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa ya consiguió la cantidad suficiente de firmas para el lanzamiento de su candidatura, por ello, no quita el pie del acelerador y se reúne con diferentes sectores sociales del país en búsqueda de las alianzas y el respaldo que le permitan continuar al frente de la preferencia electoral; con ese objetivo, estuvo el pasado fin de semana en El Alto donde fue proclamado por grupos sociales de esa urbe.

Reyes Villa manifestó que aún no está en campaña, pese a que ha multiplicado sus actividades y visitas a regiones de todo el país; sin embargo, se muestra satisfecho por estar primero en encuestas debido a que, si bien son una radiografía de un momento, estas reflejan las opciones válidas que ve la gente para las elecciones generales de 2025. El político reunió más de 107 mil firmas en dos meses que le permitirán obtener su personería jurídica y anunciar su candidatura.

En tal sentido, este jueves presentará los libros y el registro biométrico de las rúbricas que respaldarían la habilitación de su organización política Autonomía Para Bolivia Súmate (APB – Súmate) ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que verifique el cumplimiento de los requisitos y de paso a su reconocimiento como uno de los frentes nacionales que podrá participar en los comicios del próximo año.

“En dos meses hemos convertido una agrupación departamental en un frente político nacional, esto es un requisito para obtener la personería jurídica a nivel nacional de Súmate; el hecho de que haya nacido un partido con tanto apoyo de más de 107 mil firmas en menos de dos meses, eso nos da una base fundamental de lo que puede significar un apoyo ya para las elecciones que se lleven el próximo año, es importante tener el apoyo de los diferentes departamentos del país”, resaltó.

Reyes Villa aseguró que no existen motivos para que nieguen la personería jurídica a APB – Súmate, porque cumplieron con todas las obligaciones que exige la norma

El político cochabambino expresó su preocupación por la situación económica del país ante la ausencia de dólares y combustibles que provocaron un alza desmesurada en los precios de los productos de la canasta familiar que afecta sobre todo a los sectores más humildes y compromete la seguridad alimentaria; en consecuencia, dijo que Bolivia podría entrar en un colapso debido a la gran afectación que significa para el aparato productivo nacional.

“Esperemos que a la brevedad posible se pueda solucionar este tema para que el país pueda arrancar, pero es una situación de crisis económica bastante álgida, vamos a ver que pasa en los próximos días con esto de la liberación de la importación de los combustibles, esperamos que esto (la situación) no sea aprovechada para inducir a la confrontación, porque hay gente desesperada en que haya violencia y confrontación, que es lo que menos necesitamos”, apuntó.

El burgomaestre aseveró que la única forma para sortear la difícil coyuntura nacional es el cambio del modelo económico, porque el actual ya está agotado, además que no cumplió con las expectativas de diversificar la matriz económica, profundizar las exploraciones petroleras, entre otros aspectos que hicieron que las calificadoras internacionales pongan a Bolivia como un país de alto riesgo para las inversiones y la otorgación de créditos.

Por ello, destacó la propuesta que presentará en los próximos días al país, porque será ‘sin demagogias’ y con la intención de entregar al país acciones y resultados, porque eso es lo que espera la población boliviana; en tal caso, la oferta al país que entregará -dijo- es en base a la unidad de toda la sociedad ya que ‘la unidad en la diversidad’ es importante, además, que los votantes son maduros y saben lo que necesitan y en quién deben confiar.

“Saben quién se va a ocupar de la gente, de la situación de la gente y quién tiene experiencia es un alcalde, porque ve desde su agua, desde su basura, desde su alcantarillado, desde su iluminación, sus colegios; entonces, sabemos cómo lograr la calidad de vida de la gente, por eso es importante tener otra forma de gobernar, no la misma, la tradicional. Yo no soy un político, soy un líder de Cochabamba, he trabajado por Cochabamba y si Dios lo quiere, trabajaré por mi país para mostrar los resultados que el país necesita”, remarcó.