Marcelo Claure comparte primera parte de los resultados de encuesta nacional sobre intención de voto en Bolivia

A través de sus redes sociales, el empresario boliviano arrojó la primera parte de una encuesta realizada por Panterra Research, líder mundial en investigación estratégica.

Aquí puedes leer su post:

Bolivia.-Hoy comparto el primer post de tres con los resultados de una encuesta nacional que encargué para brindar a los bolivianos datos imparciales y precisos sobre sus preocupaciones, demandas y preferencias políticas. Durante tres días, publicaré un post diario que abordará distintos aspectos de esta investigación. Mi objetivo es claro: garantizar que todos los bolivianos tengan acceso a información confiable para tomar decisiones informadas juntos.

Hoy, explicaré por qué esta encuesta es más sólida que otras, enfocándome en quién la realizó y cuál fue la metodología utilizada.

Mañana, hablaré sobre la voz del pueblo: sus principales preocupaciones y lo que buscan en el próximo presidente.

En el tercer post, analizaré el panorama político, incluyendo índices de favorabilidad e intenciones de voto.

Sé que este tipo de publicaciones generará controversia y me colocará en el centro de disputas con candidatos que podrían cuestionar la validez de la encuesta. Sin embargo, creo que es necesario aportar claridad a un proceso lleno de desinformación. Bolivia merece información confiable y objetiva, y esta encuesta busca llenar ese vacío.

Quiero aclarar que esta iniciativa no es algo aislado. Planeo realizar encuestas similares al menos una vez por trimestre para mantener actualizados los datos sobre las preocupaciones del país. Además, aunque aquí comparto un resumen y conclusiones con el público general, tengo la intención de compartir los resultados completos con los candidatos interesados para que entiendan mejor las necesidades de los bolivianos.

Es importante dejar algo claro: no tengo ambiciones políticas y no estoy respaldando a ningún candidato. Durante los últimos años, he mantenido un diálogo con actores políticos de toda Bolivia, tanto de la oposición como del oficialismo, salvo con el presidente Luis Arce, quien ha rechazado hablar conmigo en los últimos cuatro años.

En el futuro podría decidir apoyar a un candidato, tanto financieramente como con otros recursos, pero aún no he tomado esa decisión, y puede que no lo haga. Mi único objetivo es contribuir al futuro de Bolivia, independientemente de quién lidere el país.

En las próximas semanas, compartiré mis planes para Bolivia. Incrementaré las inversiones no solo en deportes, sino también apoyando emprendedores, desarrollando programas educativos para formar líderes y creando un plan integral de recuperación económica que esté listo para que el próximo gobierno lo utilice desde el primer día. Estoy convencido de que Bolivia enfrenta una de sus mayores crisis económicas, financieras e identitarias, pero también creo en el talento y los recursos de nuestra nación. Con liderazgo adecuado, podemos convertirnos en un actor clave en la economía global y llevar prosperidad a todos los bolivianos.

ENCUESTADOR

La encuesta fue realizada por David Bluestone, Director General de Panterra Research, líder mundial en investigación estratégica. David ha trabajado en más de 36 países y recientemente participó en las elecciones de Venezuela, ayudando a mantener informados a los ciudadanos.

METODOLOGÍA

Se utilizaron las mejores prácticas globales para asegurar una muestra representativa de Bolivia, incluyendo áreas urbanas, rurales y pequeños pueblos. Se empleó un muestreo probabilístico estratificado en varias etapas, con cuotas demográficas basadas en el censo. Las entrevistas fueron realizadas cara a cara en hogares y lugares de trabajo, garantizando que todas las voces fueran escuchadas.

Se recopilaron respuestas de 2,000 adultos bolivianos, con un margen de error de +/- 2.2%. Este es el estándar de oro en investigación y asegura resultados confiables.

No se pierdan el post de mañana, donde presentaré las preocupaciones del pueblo boliviano y lo que buscan en sus líderes. El tercer día analizaré el panorama político y las intenciones de voto. Juntos, podemos trabajar por un futuro mejor para Bolivia.

Fuente: Facebook Marcelo Claure