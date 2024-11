Mensaje de Arce: Analista afirma que estamos en un momento volátil y que “ningún país soporta a un Gobierno que no resuelva el tema del combustible”

Mencionó que si bien Arce habló de proyectos gigantescos como el litio, el hierro y hasta dio cifras, pero no ha mencionado en cómo va a resolver el dramático problema del carburante, que se registra en diferentes regiones de Bolivia.

Lidia Mamani / La Paz

Luego que el presidente Luis Arce dio su mensaje durante el inicio de su último año de gestión, el analista Gustavo Pedraza afirmó este viernes que actualmente se viven momentos difíciles y que “ningún país soporta a un Gobierno que no resuelva tema del combustible”, en referencia a que en Bolivia desde hace días se registra escasez de gasolina y diésel, lo que genera molestia y peleas entre las personas y protestas en diferentes regiones.

“El presidente Lusi Arce debió empezar pidiendo disculpas, porque no ha tenido la capacidad de resolver un problema tan importante. Ningún país en el mundo soporta a un Gobierno que no resuelva el tema de combustible, que es con lo que se mueve la maquinaria para producir y con lo que se mueve la gente”, señaló el experto en contacto con un medio televisivo.

Mencionó que si bien Arce habló de proyectos gigantescos como el litio, el hierro y hasta dio cifras, pero no ha mencionado en cómo va a resolver el dramático problema del carburante, que se registra en diferentes regiones de Bolivia.

“Pareciera que está en otro país, ya que no tiene ninguna noción de la realidad que está viviendo la gente en las calles o simplemente no le interesa lo que está viviendo. Es muy difícil la situación que vivimos, diría que es una de las más difíciles que hemos tenido en 18 años, ningún Gobierno se mantiene si no resuelve el tema de combustibles”, insistió Pedraza.

En su criterio, ante el panorama actual que se vive en el país, en el que se registra problemas por la falta del dólar, escasez de combustibles, alza de precios de los alimentos de la canasta familiar y productos en general, es difícil proyectar lo que sucederá ya que se tiene una coyuntura económica, política y social “muy agravada y dramática”.

Según Pedraza, estos momentos son aptos o momentos en los que pueden darse bruscamente cambios políticos y hasta vivimos en un tiempo que es “inflamable, volátil” y cualquier hecho puede suceder si no se resuelven estos graves problemas que se afronta como país.