Montaño dice que el fallo constitucional ‘hace justicia’ con los fundadores del MAS y que el ciclo de Morales concluyó hace mucho

El ministro de Obras Públicas dijo que el exmandatario fue endiosado por su entorno que le hizo creer que su poder estaba intacto.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, destacó este viernes la sentencia de la Sala Cuarta Especial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante la cual avala la legalidad de la Directiva Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) a la cabeza de Grover García, porque se restituyó el derecho que tienen las organizaciones sociales fundadoras de ese instrumento político y confirma que el ciclo político de Evo Morales concluyó hace mucho tiempo.

“Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es darle ese legítimo derecho a los que verdaderamente crearon este partido político; por tanto, serán las organizaciones sociales las que vean los pasos correspondientes; se ha hecho justicia en este tema”, afirmó la autoridad gubernamental, para luego acotar que el exmandatario se rehusó dar paso a las nuevas generaciones en el partido oficialista por la angurria de poder, azuzado además por exministros que lo engañaron y endiosaron.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El fin del ciclo de Evo Morales ya fue hace mucho tiempo, él mismo dijo que se iba a ir al trópico de Cochabamba a atender su restaurante y vender tambaquí, él mismo decía que las nuevas generaciones deben hacerse cargo del MAS – IPSP; pero, esta angurria de poder que tiene él no le deja ver la luz; además de eso, el entorno de los exministros; ahora quisiéramos verlo a (Juan) Ramón Quintana, a Carlos Romero, a Teresa Morales, a (Wilma) Alanoca, a tantos de ellos que le hicieron creer que era Dios”, subrayó.

Foto: captura de pantalla

Cuestionó también los intentos del exmandatario que trata de asociarse permanentemente a próceres que tienen un sitial preponderante en la historia del país, tal es el caso de Tupac Katari, de quien dijo es su descendiente directo; es más, en pasados días cuestionó a sus bases por pedir viáticos y les recordó que a es líder indígena sus seguidores nunca le pidieron dinero; la pasada jornada, su hija Evaliz denunció que el gobierno pretende descuartizarlo como sucedió con el revolucionario nativo en 1978 (sic), aunque en realidad el hecho ocurrió en 1781.

“Ahora dice que es familiar de Tupac Katari, yo no sabía que Tupac Katari andaba en vagoneta, no sabíamos que Tupac Katari se hacía lustrar los zapatos, amarrar los guatos; entonces, los bolivianos tenemos un solo Dios y se llama Jehová, ante él nos arrodillamos; por tanto, Evo Morales ya terminó su ciclo hace mucho tiempo y él no lo quiso ver, no lo quiso entender y tampoco su entorno, por eso es que es repudiado en Cochabamba y en todo el país”, aseveró el titular de Obras Públicas en la capital del Valle.

La Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la pasada jornada, la sentencia 0776/2024-S4, en la que convalidó el congreso del ala renovadora del MAS, que se efectuó del 1 al 3 de mayo de este año en El Alto y desconoció el congreso evista que se llevó a cabo en la población de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, en octubre del 2023; pero, además, no reconoce a Evo Morales como jefe del partido oficialista debido a que su elección fue resultado de ese acto político anulado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).