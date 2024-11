Morales cierra la puerta a una posible candidatura de Andrónico Rodríguez y sus seguidores anuncian otra marcha

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El sector radical del MAS ratificó a Evo Morales como su líder partidario y candidato presidencial. Foto: RKC

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evo Morales dice que Andrónico no será candidato por el MAS en 2025 y señala que los arcistas pretenden dividirlos; tras notificación, TSE prevé responder hasta el miércoles a fallo del TCP que reconoce a directiva arcista del MAS; y, sin dólares y sin diésel, los industriales alertan una posible escasez de alimentos y piden cambio de ciclo económico. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo Morales dice que Andrónico no será candidato por el MAS en 2025 y señala que los arcistas pretenden dividirlos

En medio de la reunión de sectores evistas en Lauca Ñ (Cochabamba), el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no será candidato para las elecciones presidenciales 2025 a tiempo de señalar que el bloque arcista pretende dividirlos. “Los luchistas, la derecha de Lucho, estaba manejando que Andrónico iba a ser su candidato, mentira. Quiero que sepan, nos reunimos el sábado, y hemos decidimos que, al Trópico no nos van a dividir, ni sindicalmente, ni electoralmente. El Gobierno, maliciosamente, quiere quemar, dar mala imagen a Andrónico, hacer aparecer como su candidato”, dijo Morales en su discurso en este encuentro.

– Evistas anuncian una nueva movilización hacia La Paz para protestar contra el Gobierno

Luego de más de ocho horas de reunión de la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) , en uno de los 16 puntos resolutivos aprobados este viernes, se determinó realizar una marcha nacional hacia La Paz, con el fin de protestar contra el Gobierno por la detención preventiva de más de 100 personas por el bloqueo de 24 días que acataron hace semanas atrás. Aunque, no se definió una fecha. “Determinamos la organización de una gran movilización nacional en la ciudad de La Paz para exigir la libertad de nuestros hermanos y hermanas, detenidos injustamente por el régimen de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca”, señala el punto 16 al que dio lectura el exministro Fernando Huanacuni.

– Tras notificación, TSE prevé responder hasta el miércoles a fallo del TCP que reconoce a directiva arcista del MAS

Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó que esa institución fue notificada este viernes con el fallo de una sala constitucional que le dio tres días para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que reconoció la directiva del MAS elegida en el congreso arcista. Indicó que la respuesta, en el plazo otorgado, se dará hasta el miércoles. Este viernes se conoció que una sala constitucional paceña ordenó al TSE dar cumplimiento al fallo del TCP que reconoce a la directiva del MAS al mando de Grover García, electo en el congreso de ese frente político en mayo de este año en El Alto. “Tenemos plazo hasta el 27 de noviembre, por tres días hábiles”, precisó la autoridad electoral.

– El TCP rechaza un recurso del TSE y ratifica elecciones judiciales parciales

Con el voto de cinco de los nueve magistrados, la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó la realización de las elecciones judiciales parciales tras declarar improcedentes las solicitudes de avocación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “La Sala Plena del TCP, en virtud de la autoridad conferida por la Constitución Política del Estado y la facultad otorgada por el artículo 28.I numerales 15 y 16 de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar improcedentes las solicitudes de avocación y de Unificación por Resolución de Doctrina Constitucional descritas en los memoriales 7, 8 y 11 de noviembre de 2024, presentados por Óscar Abel Hassenteufel y Fernando Escobar Pacheco”, señala la resolución.

– La CSUTCB de Quispe se declara en emergencia y presiona al Gobierno por la crisis

El Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que respalda al presidente Luis Arce se declaró en “estado de emergencia” y presiona al Gobierno para que resuelva la crisis de combustibles y el alza de la canasta familiar. “¿Qué están haciendo esos ministros? Creo que hasta el momento no están solucionando, de (el ministerio de) Hidrocarburos, Yacimientos (Petrolíferos Fiscales), ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos); ya tenían que dar la solución. Estamos en tiempo de siembra, por eso todo el comité ejecutivo hemos analizado y hemos sacado una resolución para su cumplimiento”, advirtió el secretario ejecutivo de la organización, Lucio Quispe.

– Empresarios piden mayor ‘claridad’ en norma que fija precios de combustibles importados

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, expresó su preocupación por la resolución emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sobre la importación, y comercialización de diésel, Oby gasolina, por parte del sector privado. Según Antelo, el sector productivo enfrenta incertidumbre, debido a la falta de claridad en la metodología utilizada, para determinar los precios del combustible. “Hay mucha incertidumbre. Vemos con mucha preocupación del sector productivo que no puede empezar la cosecha de verano. Cada día que pasa, es más tarde para evitar un impacto mayor”, afirmó Antelo durante una reunión de cámaras industriales en La Paz.

– Conozca los precios que el Gobierno fijó para gasolina y diésel importados por privados

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dio a conocer los precios referenciales para la comercialización de combustibles importados por el sector privado, en el marco del Decreto Supremo 5271 que permite la libre importación y venta de gasolina y diésel. Según lo establecido, el litro de gasolina RON 85-94 tendrá un costo de $us 1,20 (Bs. 8,35), mientras que la gasolina mayor a RON 94 será de $us 1,25 (Bs. 8,70). En el caso del diésel, el precio referencial será de $us 1,24 (Bs. 8,63) por litro. Estos valores estarán vigentes hasta su próxima actualización por la ANH, que implementará una ventanilla única de trámites en La Paz y Santa Cruz, destinada a agilizar los procedimientos para empresarios interesados en traer combustible al país.

– Gobierno promete diésel para que el abastecimiento de carne no se vea interrumpido en el mercado interno

El viernes se efectuó la reunión entre autoridades gubernamentales, dirigentes ganaderos y comercializadores de carne, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de encontrar puntos de acuerdo respecto al precios, comercialización y exportación de la carne de res, en donde destaca el compromiso de la dotación de diésel. “De esta reunión ha salido que va a haber abastecimiento de carne para la población a partir de este momento”, dijo el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores. Se resaltó el compromiso asumido por el Gobierno que estableció el comité de abastecimiento de combustibles priorizando la distribución de diésel en el que se ratifica el abastecimiento al sector ganadero y de transporte de ganado.

– Sin dólares y sin diésel, los industriales alertan una posible escasez de alimentos y piden cambio de ciclo económico

Las cámaras industriales, en reunión nacional, manifestaron que Bolivia se encuentra en una “profunda crisis económica”, donde la falta de dólares y combustibles, particularmente el diésel, generan una inflación para el bolsillo de la gente y hasta causan peligro de una escasez de alimentos. Mediante un pronunciamiento, señalaron que la falta de divisas e hidrocarburos, además de los bloqueos, amenazan con provocar un colapso del aparato productivo del país. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, explicó que los empresarios, además de absorber el incremento salarial, están comprando diésel del mercado negro en precios de hasta Bs12 el litro y a volúmenes reducidos.

– Presidente de Cainco: Requerimos acciones inmediatas o el país tendrá que recurrir a un rescate económico

“Hoy lo que requerimos son acciones inmediatas, porque si no, lo que estamos viendo es que el país va a tener que acudir de manera inmediata a un rescate económico”, sostuvo el viernes el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo. Desde el punto de vista del dirigente, si no hay soluciones de manera urgente, ya no solo se tendrá que recurrir a países vecinos, sino pensar en organismos internacionales que le puedan dar las divisas al país que hoy requiere para poder importar combustibles y materia prima para poder seguir trabajando. En una reunión del Consejo Nacional del Sector industrial, actores empresariales coincidieron en que urge abrir un nuevo ciclo económico.