“Nosotros no tenemos una agenda política”, responde la Defensoría a cuestionamientos del Gobierno

Afirmó que el recurso judicial busca la libertad del mecanismo nacional de prevención y la tortura, para ejercer sus funciones en cumplimiento a un tratado internacional.

La Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), a través del coordinador Juan Ledezma, aclaró este miércoles que la acción de libertad presentada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, fue para solicitar que la Policía no obstaculice el trabajo y no fue para solicitar la libertad de los aprehendidos durante el desbloqueo, por tanto, la solicitud no tiene nada que ver con una agenda política.

“En su condición de mecanismo nacional de prevención de la tortura, aclara a la población boliviana, que nosotros no tenemos una agenda política. Tenemos una agenda de Derechos Humanos y nuestra función es la protección y el cumplimiento de sus derechos. La acción de libertad que hemos planteado ayer, no es de ninguna manera para liberar a ninguna persona que han sido sindicadas de cometer delitos”, enfatizó Ledezma.

Afirmó que el recurso judicial busca la libertad del mecanismo nacional de prevención y la tortura, para ejercer sus funciones en cumplimiento a un tratado internacional, que ha sido ratificado por Bolivia, en referencia a la Ley 3298, de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Señaló que la libertad de las personas serán determinadas por las autoridades competentes y que la Defensoría manifestó en reiteradas ocasiones que el derecho a la protesta está protegida, pero eso no implica el perjuicio de las demás personas y mucho menos es una carta blanca para cometer actos delictivos.

“Queremos hacer un llamado a ambos actores en conflicto y al Estado boliviano, lo que buscamos es el fortalecimiento de nuestras instituciones, que se cumplan la ley y los procedimientos y que nosotros como país, podamos vivir en uno con instituciones fuertes, democráticas y en paz”, enfatizó.