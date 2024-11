Patzi guiña a Andrónico: Es el único que puede continuar con el proyecto popular indígena

El presidente de la cámara de Senadores se perfila como el candidato de la cohesión en medio de la división del MAS, aunque en las últimas semanas se mostró más cerca de Evo Morales.

eju.tv / Video: No Mentirás, RTP

Juan Carlos Véliz / La Paz

El líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, guiñó al presidente de la cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (MAS), para que pueda postular a la presidencia de Bolivia en las elecciones de 2025 con esa sigla porque, según dijo, es el único que puede continuar con el proyecto popular indígena.

“Lo único que yo había dicho que en esta coyuntura política para continuar con el proyecto popular indígena lo más visible y lo más aceptado por las organizaciones sería Andrónico Rodríguez, no encontramos a ningún otro líder que pueda encabezar y continuar con este proyecto popular indígena”, afirmó anoche el también exgobernador de La Paz en una entrevista con el programa No Mentirás de RTP.

Consultado si le interesaría al joven político como candidato por el MTS, que tiene la sigla habilitada, afirmó: “Nos interesa en el sentido de continuar y construir la segunda revolución democrática porque la primera se ha dado con la participación en los espacios de poder en donde también soy impulsor. No se pudo concretar la segunda revolución que consiste en construir instituciones inclusivas, plurales y heterogéneos, por lo tanto esta necesidad histórica de construcción de instituciones inclusivas es necesaria, en ese sentido el MTS ha apostado y ha construido el partido precisamente para consolidar esas instituciones inclusivas que nosotros hemos denominado la segunda revolución democrática”.

“Si Andrónico Rodríguez nos dice nos sentaremos en base a eso creo que es posible, pero no depende de nosotros sino del sector del MAS de Andrónico y fundamentalmente depende de las organizaciones sociales porque es un movimiento más, ellos se han empoderado”, complementó.

Rodríguez, para partidarios del MAS, se perfila como el candidato de la cohesión en medio de la pugna que ha fracturado al partido en dos corrientes: evista y arcista. No obstante, el presidente del Senado se mostró en las últimas semanas más leal con Evo Morales.

Patzi consideró que es imposible que Morales sea candidato a la presidencia después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió al menos dos sentencias que cierran por completo las puertas a la reelección del político.

“Evo no va ser posible que sea candidato por las últimas dos sentencias, una sentencia constitucional indica que no puede postularse e inclusive no de manera discontinua y la segunda sentencia constitucional, el Tribunal Constitucional se lo entregó la sigla del MAS a Grover García, es decir al sector arcista”, afirmó.

Como el Tribunal Supremo Electoral reconoció la validez de los fallos del TCP cuando acató una sentencia sobre la suspensión parcial de las elecciones judiciales, el líder del MTS considera que asumirá la misma conducta con las resoluciones sobre el MAS.