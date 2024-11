Pese a deslizamientos, vecinos rechazan declaratoria de desastre e instalan huelga de hambre

Los vecinos de la OTB Mirador, Alto Cochabamba, piden a la Alcaldía cumplir con sus competencias y realizar un nuevo estudio en la zona

Keiner Sejas M. Marcelo Beltrán

Fuente: Unitel

Vecinos de la OTB Mirador, Alto Cochabamba, zona sur de la ciudad realizaron una protesta este viernes rechazando la declaratoria de desastre que anunció el Concejo Municipal para atender la emergencia en esta zona, afectada por deslizamientos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los vivientes del lugar exigen a la Alcaldía cumplir con sus competencias y realizar un nuevo estudio en la zona y no así pasar la responsabilidad a los otros niveles del Estado.

[Foto: Marcelo Beltrán – UNITEL] / Varias viviendas presentan rajaduras y hundimientos

Ante esto, un grupo de vecinos inició una huelga de hambre como medida de presión para ser escuchados y que se busque una solución.

“Nosotros estamos en emergencia desde el día de ayer (jueves), hemos tenido una reunión y hemos sacado un voto resolutivo por el cual ya tenemos un piquete de huelga, tenemos aquí los vecinos en el territorio que estamos manifestando y también vamos a estar en el Concejo esperando a los concejales para que nos den una explicación acerca de por qué se nos quiere declarar como zona de desastre”, indicó a UNITEL Diego Blanco, dirigente de la zona.

La postura de los vecinos es que son unas cuantas casas las que fueron afectadas y no así toda la zona, por lo que no quieren que se generalice y solo esperan una intervención para estabilizar los sectores de riesgo.

“Son diez casas que están en estas condiciones, no vamos a generalizar toda la serranía de Alto Cochabamba, somos más de 500 familias en la OTB El Mirador, por lo cual nosotros no vamos a permitir, no estamos de acuerdo en que se nos declare desastre”, indicó.

Según los datos, alrededor de cinco casas tuvieron que ser derrumbadas en los últimos dos años ya que corrían el riesgo de colapsar, sin embargo, en este tiempo más viviendas han presentado no solo rajaduras, sino hundimientos

Asimismo, hay varias gradas y avenidas que prácticamente han quedado intransitables en este sector debido al movimiento de tierra producto de las lluvias.