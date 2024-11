PGE 2025: Si el Gobierno considera que el precio de un alimento es alto, podrá decomisarlo, denuncia diputado

Asimismo, el asambleísta contempló esto afecta no solamente al sector primerio, sino a la industria, al comercializador, al transporte y a la gente que se encuentra en el sector informal y que trabaja por su cuenta.

“El Gobierno dice ‘como voy a generar mucha inflación, voy a obligar a la gente, voy a poner controles de precios’. Y entonces la disposición adicional séptima dice que se autoriza a las entidades competentes, que no sabemos cuáles son, a decomisar y confiscar las mercancías, los artículos que están vendiendo por encima del precio oficial que plantea el Gobierno”, dijo Roca.

Según Roca, esto implica que el Gobierno va a fijar precios arbitrarios y quien quiera usar otros precios no va a tener ninguna seguridad para mantener su producción o mercancías, lo que implica un atentado flagrante para el aparato productivo.

Toda esta gente tiene muy poca seguridad jurídica y con esto el Gobierno les quiere decir ‘no tienes ninguna seguridad jurídica, no tienes derecho a la propiedad, yo soy el que mando aquí por encima de ti, no me importa cuánto te cuesta producir, si te atreves a vender por encima del precio que yo te doy, te lo quito’”, cuestionó Roca.

En un contacto con UNITEL, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, señaló que han tomado conocimiento de esta situación y que la están analizando con cámaras departamentales para asumir una postura en los próximos días.

Mientras que otras voces del sector privado señalan que esta disposición es peligrosa para los productores y el sector formal de la economía, ya que implica un desincentivo que puede llevar a dejar de producir y por ende elevar los precios de los alimentos, algo que ya se dio en Argentina y fue para peor.