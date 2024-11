Prada habla de establecer una metodología conjunta para la reglamentación para la libre importación de combustible

Fuente: Unitel

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, indicó este domingo que el Gobierno no busca fijar el precio final del combustible importado por sectores privados, pero que el Gobierno busca “establecer una metodología” con la que se defina.

“No es nuestra intención determinar el precio final de quienes importen su propio combustible sino establecer una especie de metodología que sea de conocimiento de la población”, indicó Prada.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este lunes arrancará la reunión para la reglamentación del decreto supremo 5271 que da luz verde a la libre importación y comercialización de combustible a sectores privados.

“Se supone que el que importa para consumo propio, paga solamente el precio por importarlo, pero quien va a importar para venderlo a otras personas, va a tener un margen de ganancia que eso nosotros no lo tenemos determinado y no es nuestra intención definir el precio, pero sí ver esa metodología de manera conjunta con el sector privado para que no haya tampoco arbitrariedades”, explicó Prada.

La ministra también recalcó que “los hidrocarburos que se producen en Bolivia, como lo manda nuestra CPE, son de propiedad imprescriptible indivisible del pueblo boliviano”.

La libre importación es una demanda de sectores productivos, principalmente el agro, minería, construcción y la industria, según el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, por lo que se espera trabajar en la reglamentación del decreto para que se generen volúmenes importantes de importación desde la parte del sector privado y así reducir la subvención o contar con mayores stocks desde el Estado.