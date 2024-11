Productores piden incentivos ante el incremento de costos que significará la compra de diésel a precio internacional

Nuevos paquetes biotecnológicos, seguridad jurídica y libre exportación son algunas de las propuestas que surgieron tras la emisión del decreto de libre importación y comercialización de combustibles.

Después de que el Gobierno nacional emitió el Decreto Supremo 5271 , que da luz verde a la libre importación y comercialización de combustibles para el empresarios privados, desde el sector productivo piden incentivos para compensar alza de costos que puede haber en torno al encarecimiento de la producción al utilizar diésel a precio internacional.

El presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, advirtió que la falta de diésel y de financiamiento pone en jaque la siembra de cultivos estratégicos que también son necesarios en la exportación y en la producción de proteína animal.

“No hay condiciones, no hay combustible, no hay agroquímicos y la semilla subió hasta el triple y al no haber créditos se accede a granos comerciales, algo hay que sembrar porque los productores vivimos de eso”, sostuvo el ejecutivo al referir que granos como el maíz son fundamentales para la canasta familiar.

Desde el bloque CREA Bolivia, el gerente general Manlio Roca señaló que si bien aún no se conoce la reglamentación del DS 5271, el sector productivo contempla “importantes incrementos” en los costos de producción.

¿De qué manera se puede contrarrestar esto? Según Roca, siendo más eficiente y reduciendo aún más los costos, trabajando con innovación, con tecnología, con conocimiento, pero todo esto también tiene un costo, por lo que tiene que tener un incentivo del sector público y del sector fiscal, al igual que los entes reguladores tomen un rol de dar ayudas y no castigos.

Según el ejecutivo, permitir la biotecnología, que y evitar que haya conflictos en los sectores productores, así como los bloqueos carreteros “que son pésimos para el país de donde vengan” y preparar el escenario para el cambio climático son también necesidades que urgen ser tomadas en cuenta.

La dirigencia de la Cappo pide evitar que haya una crisis alimentaria en el país y se cumplan con los compromisos en agenda, ya que los tiempos son cortos y se requieren condiciones para la labor agrícola.

Por su parte, el presidente la Asociación Departamental de Porcicultores Santa Cruz (Adepor), Jorge Méndez, sostuvo que urge contar con la reglamentación de la libre importación y comercialización de combustible, lo que calificó como un logro sectorial que se alcanzó sin huelgas, sin bloqueos y sin perjudicar a nadie.