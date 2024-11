¿Quién liberará primero a Luis Fernando Camacho? Manfred y Tuto rivalizan sobre el tema

El gobernador de Santa Cruz permanece detenido desde el 28 de diciembre de 2022 por el supuesto “golpe de Estado” que habría protagonizado en noviembre de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Véliz / La Paz

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga rivalizaron ayer respecto a una posible liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, si llegan a la presidencia en las elecciones generales de 2025.

“Lo digo públicamente, si yo soy presidente al día siguiente va estar libre ese preso político que es Luis Fernando Camacho (…), así no me apoye, no me voy a sacar una foto demagógica ‘miren yo lo apoyo, apoyenme’, no voy a utilizar a una víctima para beneficio propio”, afirmó Reyes Villa en una entrevista con la red DTV.

El político de larga trayectoria inició una carrera con miras a los comicios del próximo año como candidato a la presidencia por el frente Súmate que tramita su personería jurídica.

En la entrevista criticó a Tuto Quiroga, el expresidente que también se perfila como candidato, por la visita que realizó a Camacho en la cárcel de Chonchocoro (La Paz) donde permanece privado de su libertad.

“No voy a utilizar a una persona que injustamente, está presa, políticamente que está presa, para ganar adherentes”, arremetió.

Quiroga justificó esa visita y también la que realizó al líder cívico potosino Marco Antonio Pumari como a otros “presos políticos” que protagonizaron movilizaciones en contra del gobierno de Evo Morales en 2019 como un acto de “solidaridad” con quienes sacrificaron sus propias vidas porque ahora están alejados de su familia.

El exmandatario, a diferencia de Reyes Villa, afirmó que Luis Fernando Camacho podría ser liberado incluso antes de las elecciones de 2025.

“Sobre los presos políticos te puedo asegurar que si estamos rumbo a la elección va a ser antes de la jornada electoral porque conoces como funciona esta justicia servil, se acomodan al viento y no te vayas a sorprender que camino a las elección cuando se vea que es inexorable el cambio en Bolivia vas a ver jueces empezar a volcarse y empezar a decir caramba, no se le puede hacer juicio a Camacho y Pumari por una tipificación que la OEA y Naciones Unidas han dicho que es grotescamente, tipificación de terrorismo que no corresponde”, afirmó.

Camacho permanece detenido desde el 28 de diciembre de 2022 cuando fuerzas de élite lo aprehendieron en la ciudad de Santa Cruz, desde entonces afronta procesos por el llamado “golpe de Estado” en contra de Evo Morales durante la crisis política de 2019.