Santa Cruz: “El sistema de líneas de micros es un invento macabro”, señala urbanista

Fuente: Unitel

Para el urbanista Fernando Prado el sistema de líneas de micros está colapsado y no tiene sentido aumentar la tarifa del precio del pasaje a Bs 3, plantea una revisión y reformular todo para mejorar una estructura que viene desde hace 50 años.

“Es un sistema que está colapsado y no tiene sentido que sigamos aumentando tarifas a un aparato que no funciona. Hay que aprovechar este momento, revisar todo y reformular el sistema, que viene de 50 años y ya no funciona”, dijo el urbanista Prado tras ser consultado sobre el incremento del pasaje a Bs 3 que anunciaron los transportistas a partir de este sábado 16 de noviembre.

Agrega que el sistema tiene choferes sin salario fijo, con pasajes que no cubren varias rutas como pasa en otros países, con sistemas de transporte estructurado como empresas o cooperativas.