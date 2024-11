Santa Cruz: Ingenieros instan a trabajar en un nuevo sistema de transporte

El vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros, Luis Fernando Añez y el ex presidente de la SIB SC, Luis Alberto Castro, recordaron las recomendaciones de las mesas técnicas donde el gobierno municipal debe presentar un plan de transporte con un nuevo sistema de transporte público seguro, moderno y eficiente.

Fuente: El Mundo

Señalan que es importante trabajar en mejorar el sistema de transporte público y que con base en ello, luego se analicen tarifas.

“Se deben proponer acciones sobre las rutas, también hacíamos la recomendación de que se deben contratar consultores especializados para elaborar los informes de análisis tarifarios”, dijo Añez.

Entre tanto, Castro indicó que no puede seguir el “sistema caótico de transporte”, ya que si no inicia la modernización del sector como tener canales preferenciales donde el sistema sea más rentable para las unidades que llevan más pasajeros, no les será posible realizar mejoras al sistema.

“Las rutas que se van alargando o se van derivando deben responder a una política planificada del Municipio, no a criterio de las líneas y el Municipio debe contratar una consultoría seria que defina el tema tarifario pero a partir del nuevo sistema de transporte”, concluyó.