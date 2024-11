Santa Cruz: Molestia de vecinos que llegaron a Emapa para comprar arroz, por la no venta en supermercados

Otros vecinos indicaron que esta medida de parte de Emapa no fue anunciada y que recién en la mañana colocaron un cartel afuera, cuando ellos tuvieron que hacer fila desde la noche anterior con la esperanza de comprar una arroba del grano.

eju.tv / Video: Gigavisión

Lidia Mamani / La Paz

Molestia y enojo es lo que se evidenció en los vecinos que llegaron hasta uno de los Superemapas que tiene la estatal, para comprar arroz, debido a que no sabían que ya no se iba a vender el grano en esas tiendas, sino que ahora de las iba a distribuir en los barrios en puestos móviles.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Queremos arroz, queremos arroz”, gritaban decenas de personas dentro de uno de los Superemapas, que tiene la estatal en la ciudad de Santa Cruz.

“Estamos molestos, porque la gente pobre que no ganamos, que sólo tenemos un sueldo de Bs 1.000 o Bs 1.500 o que ganamos por día, no pedimos más que una arroba de arroz, que compramos para que nuestros hijos no mueran de hambre, porque no nos alcanza el dinero para ir a comprar en otro lado. Quién nos garantiza que vamos a conseguir en los barrios, si entre familias irán a comprar y lo van a revender”, cuestionó otra ama de casa.

Otros vecinos indicaron que esta medida de parte de Emapa no fue anunciada y que recién en la mañana colocaron un cartel afuera, cuando ellos tuvieron que hacer fila desde la noche anterior con la esperanza de comprar una arroba del grano.

“Hemos dormido toda la noche para que nos digan que no va a haber arroz, eso es increíble. No había ningún comunicado, estoy desde las 19.00 horas de ayer. Dicen que llegará a los barrios, hasta cuándo será eso, nos vamos a morir de hambre”, manifestó otro cruceño..

“Estoy desde ayer desde las 23.00 horas y sólo nos dicen quién nos manda a dormir, uno viene porque quiere comprar, no han sacado ningún comunicado, si fuera así lo leíamos y nos vamos”, expresó un joven..

Al respecto, el gerente regional de Emapa, José Luis Nivavia, reiteró que desde esta jornada no se venderá arroz en los supermercados de Emapa y que cuatro camiones con 400 quintales cada uno, saldrán a los diferentes barrios en las siguientes horas, pero, los vehículos aún no salieron porque están cargando diésel en un surtidor.