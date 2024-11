«Si hay piña, habrá nomás”, afirma diputado arcista que anticipa peleas con evistas en sesión de esta tarde

Condori señaló que si la sesión no se instala esta tarde se tendrá que dar un cuarto intermedio y que luego se esperarán las acciones legales, con el fin de sentar precedente y no permitir que se registre un nuevo bochorno en la ALP.

El diputado del MAS arcista, Vicente Condori, anticipó que lo más probable es que haya enfrentamientos entre los legisladores, principalmente con los evistas, quienes advirtieron con causar bochornos en la sesión de esta tarde en la Cámara de Diputados, que de hecho fue reprogramada para las 16.00 horas de este jueves, cuando debía iniciar a las 14.00. En ese contexto, manifestó que si hay “piñas (peleas), tendrá que haber nomás”.

“Si no se hacen los controles, seguramente vamos a tener como se dice vulgarmente, piña habrá nomás y nos daremos, no queda otra. Lo que sucederá hoy. Sabemos que esto llegará a una confrontación”, advirtió el legislador.

No obstante, señaló que si la sesión no se instala esta tarde se tendrá que declararse cuarto intermedio y que luego se esperarán las acciones legales, con el fin de sentar precedente, porque no se puede sesionar con “vándalos”, que son temas que se están previendo.

También mencionó que la Directiva de la Cámara de Diputados interpuso un amparo constitucional, del que esperan los resultados en las siguientes horas, pero que, además, se solicitó a los de seguridad a que hagan controles durante el ingreso de los legisladores al Hemiciclo, quienes no pueden portar tomates ni ningún otro objetivo, que quieran usar para lanzar a la Directiva de la Cámaara Baja, durante la sesión, como sucedió el 8 de noviembre pasado, cuando el presidente Luis Arce debía dar un informe ante el pleno de la Asamblea Legislativa.

Las declaraciones del diputado Condori se dan luego que en días pasados sus colegas evistas advirtieron que no permitirán que se instale la sesión, debido a que Omar Yujra, sólo fue elegido como presidente de la Cámara Baja por 28 legisladores y no así por la mayoría de votos, por lo tanto, piden nuevas elecciones con las planchas presentadas.

Sobre si se puede instalar sesiones virtuales, Condori respondió que primero se tiene que instalar la primera sesión plenaria y que luego recién puede analizarse el tema para así encarar como tal la legislatura. Aunque dijo que ya se consensuó con los parlamentarios de la oposición y que los incidentes se pueden registrar de parte de los evistas.