Sin maíz, soya ni diésel, porcicultores anuncian baja producción y precios altos

Denunciaron que en los surtidores se raciona la venta de diésel y que, sin el tanque lleno, no es posible garantizar la cadena productiva.

Fernando García Torrez / La Paz

Sin maíz, soya, sorgo ni diésel, la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor) anunció que habrá una baja producción de carne de cerdo, por lo que este alimento llegará al mercado con precios más altos.

*No hay soya en este momento, los ingenios soyeros no tienen qué moler, lo que se muele es muy poco, de tal manera que no están cumpliendo con el cupo que el Gobierno nos ha dado, pero, además de eso, no hay maíz. Ya lo dijimos que no iba a haber maíz, el precio del maíz está en 120 bolivianos y el sorgo está por encima de los mil bolivianos y eso es porque no hay transporte, no hay sorgo, no hay soya, no hay cómo producir, de manera que en estas condiciones lo que va a suceder es que va a haber escasez, y la escasez, cuando un producto no hay en el mercado, los precios siguen subiendo«, afirmó a Unitell el presidente de Adepor, Jorge Méndez.

Este lunes choferes de transporte pesado aseguraron que las estaciones de servicio que ofrecen diésel racionan el carburante, por lo que no pueden llenar sus tanques y deben volver a formar filas sin haber completado un viaje completo de traslado de mercancías.

«Para llegar a los centros de consumo es con el camión y el chofer, la carretera expedita y el tanque lleno de de diésel y eso es lo que no hay en este momento, eso es lo que está faltando y eso va a traer necesariamente escasez y falta de alimento en los centros de consumo», lamentó Méndez.

Desde hace ya varios meses los transportistas sufren por la escasez de diésel, ya que la provisión es irregular, por lo que deben formal filas en los surtidores que se prolongan por varios días, lo que dificulta las labores del sector productivo del país.