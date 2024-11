Subastan un trozo del pastel de boda de la reina Isabel II y el príncipe Felipe

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un trozo del pastel de bodas de la Reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo fue subastado esta semana por más de 3.000 dólares. El pedazo, con sabor a frutas con alcohol, fue parte de los 11 pasteles nupciales reales que se repartieron, a razón de unas 2.000 porciones, entre los invitados en el Palacio de Buckingham.

Aunque el precio de salida del postre fue de 650 dólares, el cruce de pujas en la casa de subastas Reeman Dansie (Reino Unido), acabó casi quintuplicando su valor.

Un comprador chino llamó por teléfono y compró el artículo con un precio de remate de 2.800 dólares, que, sumando los honorarios de los subastadores, ascendió a 3.700 dólares, recoge The Times.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

77-Year-Old Slice of Queen Elizabeth II and Prince Philip’s Wedding Cake Sold for Over £2,000 at UK Auctionhttps://t.co/tPye9xb2Wt

— The Gaze (@TheGazePlatform) November 7, 2024