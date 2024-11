La Paz. Esta es una historia de una mascota que busca un hogar amoroso y que ha pasado por situaciones muy difíciles.

Su vida no ha sido fácil, y lo único que Lila quiere es ser feliz. Esta es la conmovedora historia que comparte Daniel Quiroga, quien ha dedicado su tiempo y esfuerzo para ofrecerle una oportunidad de tener un hogar. Lila, una perrita que ha enfrentado muchos desafíos, vuelve a estar en busca de un lugar donde reciba el amor y el cuidado que merece.

«Lila, el nombre que lleva ahora, la rescaté en condiciones muy lamentables», comienza Daniel su relato. «Estaba macheteada, con la piel necrosada y plagada de pulgas. Después de un arduo trabajo de recuperación, finalmente pudimos darle una nueva oportunidad al encontrarle un hogar. La situación parecía mejorar, pero pronto descubrimos que no era suficiente».

En su nuevo hogar en El Alto, Cosmo 79, Lila fue dejada a cargo de la casa junto a otro perrito. Durante toda una semana, ambos animales quedaron solos, sin la compañía humana que tanto necesitan. Esta soledad prolongada hizo que Lila sufriera una profunda depresión.

«Se acostumbró al contacto mínimo con las personas, dejó de comer, perdió peso y comenzó a perder pelo», narra Daniel, visiblemente preocupado. «Cuando me la devolvieron, la encontré de nuevo en un estado lamentable».

“Sus ojos lo dicen todo”: ¿Ya conoces a Lila? Esta es la historia de una perrita que busca un hogar. Foto: RR.SS.

Con la esperanza de encontrar un hogar que verdaderamente la cuide, Daniel la entregó a una nueva persona, pero esta, debido a una alergia, no ha podido seguir brindándole el apoyo necesario. «Lila necesita urgentemente un lugar donde se le dé cariño y atención. Un hogar con un patio básico, donde no se le deje sola y donde, sobre todo, no sufra más abandono», señala Daniel.