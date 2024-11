Trabajadores de la CPS cumplen segundo día del paro de 120 horas y no descartan huelga de hambre

Fuente: Unitel

Los trabajadores de la Caja Petrolera de Salud (CPS) cumplen este miércoles el segundo día del paro de 120 horas en demanda por varios puntos, entre ellos la destitución del director general David Martínez Flores. No descartan ingresa a una huelga de hambre e nivel nacional.

“No vamos a descartar llegar a una huelga de hambre. No tenemos otra opción como trabajadores, el paro es una forma de presionar, no tenemos otra”, señalo el dirigente de los trabajadores, Daniel Cardozo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Cardozo agregó que durante el bloqueo que se instaló y hay un compromiso por parte del Gobierno para la destitución.

El paro se lleva adelante a nivel nacional y también se pide la dotación de medicamentos y equipos médica.