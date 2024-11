Tragedia en Warnes: “¡Sólo quiero a mi hija!”, dijo la mamá de Laura Daniela que murió en accidente

Santa Cruz. La madre de Laura, quien perdió la vida en el accidente en la carretera a Warnes pide justicia para su hija.

Fuente: Red Uno

La madre de Laura Daniela Gálvez, una joven de 28 años que perdió la vida en un trágico accidente en la carretera al norte, en la ruta hacia Warnes, exige justicia. De acuerdo a su testimonio, el conductor del vehículo involucrado aseguró que sólo podía pagar una parte de los gastos médicos, pero esto no cubriría el total, los familiares piden que se haga justicia.

Guadalupe Vargas, madre de la víctima fatal, expresó su dolor y frustración ante la situación. «Le dijeron a mi hija que no darán más de 7.000 mil, aquí se debe algo de 12 mil, no he podido llevar a mi hija a la casa. Allá la están esperando sus hermanas y familiares. Sólo pido justicia, es lo único que puedo pedir», señaló con lágrimas en los ojos.

Laura Daniela, estudiante de belleza, viajaba en motocicleta junto a su amiga Marioly Cuéllar cuando ocurrieron los hechos. El accidente, en el que la moto impactó contra un camión de alto tonelaje, dejó a Laura Daniela sin vida y a su amiga en estado crítico.

Marioly, quien fue gravemente herida, ha tenido que ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas, y se espera que pase por una tercera operación debido a la gravedad de sus lesiones, la pérdida de un brazo y parte de una pierna.

El trágico accidente ocurrió cuando Laura Daniela se dirigía al trabajo, acompañada de su amiga, a una empresa de plásticos en Santa Cruz.

La madre de Marioly, quien también recibió la devastadora noticia, recordó cómo su hija le había hecho una emotiva despedida antes de salir. «Me dijo: ‘mamita, mamita, te encargo a mis hijos’. Yo le respondí: ‘No te preocupes, yo los voy a atender’. Me llamaron a las 8 menos 10 para avisarme que ya estaba así», relató visiblemente afectada.

La familia de Laura Daniela Gálvez pide que el caso no quede impune y que las autoridades actúen para esclarecer lo sucedido, buscando que se haga justicia por la muerte de la joven y las graves lesiones de su amiga.