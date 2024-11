YPFB, ANH y Sustancias Controladas deberán revisar las solicitudes de importación de los privados.

eju.tv / Video: RTP

El trámite para importar diésel demorará 10 días y pasará por tres instituciones, antes de recibir la autorización para internar y comercializar el combustible en el mercado local por parte de privados.

«Como YPFB, que es lo que me corresponde, el trámite tarda menos de 24 horas; doy mi no objeción para la importación, ese es el único requisito que pedimos como YPFB (…) y ahí hay un proceso con la ANH, Sustancias Controladas para obtener el permiso y la hoja de ruta que, en teoría, debería durar no más de 10 días el proceso», explicó a RTP el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

El Gobierno, mediante decreto, autorizó la importación de diésel por parte de capitales privados, una medida que tendrá un año de vigencia y se encuentra en pleno proceso de reglamentación.

Al ser consultado por los 10 días de trámite, un periodo extenso si se toma en cuenta la crisis energética de diésel que demanda el sector productivo y de transporte del país, Dorgathen sostuvo que son los plazos que tardan las otras instituciones, ya que lo que corresponde a la petrolera del Estado no demora más de 24 horas.

«Son tiempos de la ANH y Sustancias Controladas, yo como YPFB en 24 horas emito mi parte del trámite», agregó.

Las autoridades del sector energético afirmaron que en el transcurso de la próxima semana se puede ya recibir las primeras importaciones de diésel por parte de privados, siempre que la reglamentación del decreto esté definida para atender la demanda interna.