Trump aconsejó a Putin no intensificar la guerra en Ucrania

El presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, conversó esta semana por teléfono con el líder ruso Vladimir Putin, y le aconsejó no intensificar la guerra de Ucrania, informó este domingo (10.11.2024) en exclusiva el diario The Washington Post. El ministro de Exteriores de Ucrania, en tanto, dijo que ellos no fueron informados por adelantado de dicha conversación.

Según el periódico estadounidense, Trump le recordó al mandatario ruso la considerable presencia militar que Estados Unidos tiene en Europa y expresó su interés de mantener conversaciones de seguimiento para abordar «la resolución de la guerra de Ucrania pronto». De acuerdo con el rotativo, el Gobierno de Ucrania fue informado de la llamada y no se opuso a esa conversación.

Esto, sin embargo, fue desmentido por el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Heorhii Tykhyi, quien señaló que «los reportes que señalan que la parte ucraniana fue informada por adelantado del supuesto llamado telefónico son falsos. Por lo tanto, Ucrania no podría haber apoyado o rechazado esa conversación”. Trump, por su parte, no se ha referido de momento a la noticia de su llamado con Putin.

Acuerdo en 24 horas

Durante la campaña electoral, Trump dijo ser capaz de lograr un acuerdo en 24 horas para poner fin a la guerra de Ucrania, pero no dio más detalles al respecto y sus críticos señalan que estaría dispuesto a ceder parte del territorio ucraniano a Rusia, algo inaceptable para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con quien Trump conversó telefónicamente tras ser elegido para gobernar Estados Unidos.

Putin felicitó el jueves públicamente a Trump por su victoria electoral, lo calificó de «valiente» por su respuesta al intento de asesinato que sufrió en un mitin electoral en julio pasado y se mostró «dispuesto» a mantener contactos con él. «Lo que ha dicho públicamente hasta ahora, lo que se dijo sobre su deseo de restablecer las relaciones con Rusia, contribuir a poner fin a la crisis ucraniana, merece, como mínimo, atención», señaló el mandatario ruso.