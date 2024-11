Tuto Quiroga: El bloqueo evista quedará en la historia como el único en defensa de la pederastia

El expresidente afirmó que Evo Morales ahora intenta estrangular la economía pese a que fue el causante de la crisis económica en Bolivia porque en sus 14 años de gobierno se “farreó” el gas.

eju.tv / Video: No Mentirás, RTP

Juan Carlos Véliz / La Paz

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que el bloqueo de carreteras de Evo Morales pasará a la historia de Bolivia como el único en defensa de la pederastia y también dijo que el exmandatario ahora busca estrangular la economía boliviana pese a que éste fue el causante de la crisis económica que golpea al país porque se “farreó” el ingreso por la venta de gas durante sus 14 años en el gobierno.

“El señor Evo Morales instruye bloquear, busca la candidatura, busca impunidad ante las citaciones judiciales que tiene por su vergonzoso estupro por el vergonzoso abuso que hace de adolescentes y la situación de un hombre lleva hacer este bloqueo que quedará en la historia como el único que se hace en defensa de la pederastia, de la pedofilia, ya consumada a través de pederastia”, afirmó el expresidente en una entrevista con el programa No Mentirás en RTP.

Seguidores del expresidente Morales bloquean las carreteras troncales del país hace 24 días principalmente en el departamento de Cochabamba como medida de presión para que se anulen los procesos judiciales iniciados en contra de la exautoridad como la denuncia por abuso sexual en contra de una menor de 15 años en Tarija.

“Nunca se había visto semejante vergüenza o semejante descaro de hacer esto y no solo eso angustia a la gente sino la falta de diésel y gasolina que más allá de que se despejen bloqueos no llega porque hay un drama real, este gobierno no tiene dólares, se derrochó los dólares y no tiene dólares para pagar el suministro de combustibles, pero Evo Morales el causante de haber farreado el gas, de habernos dejado sin diésel y gasolina, de haber derrochado los dólares ha dejado la economía postrada en estado de coma y ahora con sus bloqueos intenta aniquilarla y estrangularla”, complementó Quiroga.

Morales gobernó Bolivia desde 2006 hasta 2019 y en gran parte de ese periodo tuvo como ministro de Economía a Luis Arce, ahora presidente del país.