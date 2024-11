Ucrania pidió ayuda a América Latina para la recuperación de los niños secuestrados por Rusia

“Ustedes también tuvieron esta experiencia y consiguieron convertirla en un sistema para hacer justicia y curar estas heridas de la sociedad”, manifestó Daria Zarivna, responsable de la iniciativa “Bring Kids Back UA”, durante una reunión que encabezó el presidente Volodimir Zelensky con diputados y diplomáticos de 14 países latinoamericanos

Zelensky encabezó la conferencia interparlamentaria “Ucrania-América Latina y el Caribe: Cooperación para el futuro”

Fuente: Infobae

Ucrania necesita el apoyo de América Latina para defenderse de la invasión rusa y lograr una paz justa, subrayaron el presidente Volodimir Zelensky y otros funcionarios ucranianos en una serie de reuniones con diputados y diplomáticos de 14 países latinoamericanos.

Kiev cuenta con su ayuda para el retorno de los niños ucranianos secuestrados por Rusia, declaró este sábado la asesora del jefe del Gabinete del Presidente, Daria Zarivna, durante un encuentro con diputados en el marco de la conferencia interparlamentaria “Ucrania-América Latina y el Caribe: Cooperación para el futuro”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Zarivna, responsable de la iniciativa ‘Bring Kids Back UA’ (Devolvamos a los niños), reveló que hasta la fecha sólo han sido devueltos mil niños. Casi 19.000 permanecen en Rusia, donde se les cambia el nombre, se les impide hablar ucraniano y corren el riesgo de ser reclutados por el Ejército ruso, explicó.

“Ustedes también tuvieron esta experiencia y consiguieron convertirla en un sistema para hacer justicia y curar estas heridas de la sociedad. Realmente necesitamos sus conocimientos y su experiencia”, subrayó.

Zelensky se reunió en Kiev con representantes de 14 países latinoamericanos

Ante representantes de Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, El Salvador, Ecuador, Perú y Costa Rica, Zelensky recalcó el viernes que Ucrania está interesada en profundizar en la cooperación económica, tecnológica y educativa con la región.

Pero sobre todo pidió ayuda a esos países latinoamericanos para lograr la paz, recuperarse de los ataques rusos y garantizar la seguridad alimentaria mundial.

Zelensky informó a los diputados sobre los ataques diarios de misiles y drones por parte de Rusia, los ataques al sistema energético y la situación en el campo de batalla. Les pidió que difundieran la información para ayudar a contrarrestar los esfuerzos de desinformación rusos en la región.

El jefe de Estado ucraniano agradeció a Argentina, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica y Chile su participación en la I Cumbre de la Paz celebrada en junio en Suiza y subrayó que Rusia sigue rechazando tanto su Fórmula de Paz como cualquier otro plan basado en la Carta de la ONU.

Ucrania pidió el apoyo de América Latina para defenderse de la invasión rusa y lograr una paz justa

“Putin cree en la guerra, cree en sus misiles. Pero tenemos que obligar a Rusia a una paz justa”, dijo Zelensky, quien subrayó la importancia de una paz justa para la seguridad de las fronteras de todo el mundo, incluida América Latina.

El mandatario criticó recientemente al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por no condenar la invasión rusa de Ucrania en el documento final de la reciente cumbre del G20, organizada por el mayor país de la región. “Brasil apoya a Ucrania, el pueblo brasileño está en contra de la agresión rusa y la posición de Lula no representa el sentir del pueblo brasileño”, dijo a Zelensky en Kiev uno de los representantes de Brasil, el senador y ex juez Sergio Moro.

“Como delegados de Colombia, alzamos la voz contra la desinformación y denunciamos el sufrimiento de los niños, víctimas de la violencia tanto en Ucrania como en Colombia. La paz debe ser justa y definitiva. Es hora de actuar”, escribió en sus redes sociales desde Kiev el diputado colombiano Felipe Jiménez.

“Acompañamos el clamor del pueblo Ucraniano por su libre autodeterminación y de la comunidad internacional por el respeto a la Autonomía e Independencia de los Estados”, subrayó también Germán Blanco Álvarez, otro diputado colombiano.

(Con información de EFE)

Fuente: Infobae