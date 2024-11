Una niña de cinco años es la víctima fatal de la mazamorra en Llojeta; las autoridades anuncian procesos a los responsables

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los trabajos de remoción del lodo continúan en la zona de Llojeta en La Paz. Foto: Visión 360

Boris Bueno Camacho / La Paz

Encuentran el cuerpo de la niña que estaba desaparecida tras la mazamorra en Bajo Llojeta, señala Bomberos; Morales anuncia una reunión ‘a puertas cerradas’ para evaluar la situación del MAS; y, presupuesto 2025 mantiene subvención a los hidrocarburos, semanalmente se destinan $us 56 millones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Encuentran el cuerpo de la niña que estaba desaparecida tras la mazamorra en Bajo Llojeta, señala Bomberos

La noche del domingo y tras una búsqueda de varias horas, fue hallada sin vida la niña de cinco años que estaba desaparecida tras la mazamorra que llegó a Bajo Llojeta, informó Pavel Tovar, director de Bomberos de la Policía. “Hemos encontrado el cuerpo de la niña que estaba perdida, lastimosamente la hemos encontrado sin vida. Hemos comunicado ya a sus familiares”, señaló Tovar. Camila y su familia visitaban el sábado a sus tíos, que viven en esa zona en La Paz, cuando fueron sorprendidos por una mazamorra que cubrió la zona durante la noche. “Estaba jugando con su hermana y sus primos. Lastimosamente cuando ha caído la lluvia, ha llegado la mazamorra y de golpe ha entrado todo”, contó el papá de Camila.

– Arce entrega ayuda humanitaria y compromete reconstrucción de viviendas afectadas por la mazamorra en Bajo Llojeta

El presidente Luis Arce llegó hasta la zona del desastre en Bajo Llojeta, en la ciudad de La Paz, e hizo un recorrido por los lugares afectados por una mazamorra provocada por una intensa lluvia y movimiento de tierra. Escuchó los reclamos y pedidos de ayuda de los afectados, y comprometió reconstrucción de viviendas y una investigación. También entregó un lote de 1,7 toneladas de ayuda humanitaria consistente en alimentos y ropa, para los afectados por este desastre natural. “Vamos a hacer todos los trabajos que sean necesarios para restablecer el barrio que hoy ha sido anegado. Y también, evidentemente, esto no puede quedar así. Esto hay que hacer una investigación», aseguró Arce.

– Bajo Llojeta: Autoridades advierten que existe riesgo de más deslizamientos

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, y la Alcaldía de La Paz advierten del riesgo de más deslizamientos de tierra tras la mazamorra que cayó la noche del sábado en la zona de Bajo Llojeta. Calvimontes señaló que “las lluvias van a persistir y existe el riego de que vaya a existir un deslizamiento mayor si es que los trabajos no se hacen rápidamente y especialmente no se frena el trabajo que está haciendo la empresa privada en el municipio de Achocalla”. Uno de los técnicos de la Alcaldía explicó que “a partir del puente hacia el cementerio hay un conjunto de bloques (de tierra) de gran tamaño que han caído como consecuencia del deslizamiento. Además 180 mil metros cúbicos en el deslizamiento del cementerio”.

– Morales anuncia una reunión ‘a puertas cerradas’ para evaluar la situación del MAS

Inhabilitado para ser candidato presidencial y despojado de la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales anunció que se realizará una reunión “a puertas cerradas” para evaluar la situación y el futuro del partido. “Quiero que sepa la militancia y algunos dirigentes, vamos a tener que a hacer otra reunión entre 20 y 30 a puerta cerrada para analizar profundamente (la situación). Siempre tenemos el plan A, el plan B, el plan C bien organizado para el bien de nuestro instrumento politico”, dijo en su programa en radio Kawsachun Coca. Pese a que en el ampliado nacional de emergencia del pasado viernes el ala evista del MAS se ratificó la candidatura de Morales, el futuro del partido es incierto.

– Tras ser proclamado como candidato presidencial, Reyes Villa pide ‘trabajar de verdad’ por El Alto

Tras ser proclamado en El Alto como candidato presidencial, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo que se debe “trabajar de verdad” por el desarrollo de esa urbe. El Alto ya no quiere ser más escalera política de nadie, es hora de que se empiece a trabajar de verdad en su desarrollo. No es posible que sus problemas sigan siendo los mismos que hace 20 años”, escribió en su cuenta de X. También agradeció “el cariñoso recibimiento” de sus simpatizantes y prometió que trabajará por sacar a Bolivia de la crisis económica. “Gracias por el cariñoso recibimiento a mi querida y valerosa ciudad de El Alto”, añadió. Militantes y sectores sociales de esa urbe proclamaron como candidato presidencial a Reyes Villa.

– Analistas ven que Bolivia no necesita un nuevo 21060, sino un presidente con visión de estadista

Dos analistas afirmaron que, para encarar la actual crisis económica, el país no necesita volver al recordado Decreto 21060 que implantó la política neoliberal y de shock, sino un presidente que tenga experiencia y una visión de estadista, enfocándose no solo en las necesidades inmediatas, sino también en la capacidad de actuar con una perspectiva a largo plazo. El economista Alberto Bonadona y el abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz analizaron la coyuntura económica, las posibles medidas y las perspectivas hacia adelante. Bonadona dijo que en esa época un dólar equivalía a dos millones de bolivianos y “no estamos ahí todavía. Ahora, un dólar equivale a 12 o 13 bolivianos. Esa es la situación y no es tan seria”, complementó.

– Presupuesto 2025 mantiene subvención a los hidrocarburos, semanalmente se destinan $us 56 millones

El Presupuesto General del Estado de 2025 incorpora recursos económicos para mantener la subvención a los hidrocarburos, que le representa a Bolivia un presupuesto semanal de al menos $us 56 millones, informó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo. “Dentro de lo que fue la elaboración del presupuesto para la partida de combustibles, se tomó en cuenta el precio de la subvención. Se consideró un presupuesto para lo que sería mantener la subvención a nivel nacional durante toda la gestión 2025”, explicó. La subvención mantiene el litro del diésel en Bs 3,72 y de la gasolina en Bs 3,74. El mantener la subvención le significa al Estado “más o menos alrededor de unos 56 millones de dólares por semana”, afirmó.

– Gobierno confirma que hasta hoy no hay interesados para importar combustibles con fines de comercialización

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, confirmó que no existen interesados para realizar la importación de carburantes para la comercialización en Bolivia después de que se dio luz verde para este trámite. “Hasta la fecha no tenemos todavía, no tenemos confirmado a nadie que haya querido realizar el tema de importación, seguramente están analizando el tema de los requisitos y bueno esperemos que en los próximos días podamos tener personas que quieran realizar este tipo de inversiones con el fin de poder importar y comercializar combustibles tanto diésel como gasolina”, afirmó. El Gobierno liberó la importación y comercialización de combustibles mediante un decreto supremo como una alternativa frente a la escasez.

– Negociador boliviano en COP 29: “Es un insulto” el monto que se pagará de compensación por cambio climático

El acuerdo de la cumbre del clima COP29 de Bakú (Azerbaiyán), conseguido este domingo, establece entre otros puntos que los países ricos aporten 300 mil millones de dólares anuales a las naciones en desarrollo para hacer frente al cambio climático. El negociador boliviano en el encuentro, Diego Pacheco, calificó que esto “es un insulto a la demanda de los países en desarrollo”. “El pago de la deuda climática es un derecho de los países del Sur global”, dijo Pacheco, lo que generó una gran ovación de la sesión plenaria, informó AFP. Esta madrugada los países participantes en la cumbre del clima lograron un acuerdo que fue duramente criticado por los representantes de Bolivia, Cuba, Nigeria e India.

– Santa Cruz: Hallan más de una tonelada de cocaína que era introducida en almendras

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) allanó un inmueble por inmediaciones del canal Guapilo, en Santa Cruz, en el cual se halló más de una tonelada de cocaína camuflada entre almendras. Según el fiscal de Sustancias Controladas, Juan Pablo Sánchez, la intervención se realizó en una casa donde funcionaba una empresa. “En este inmueble funcionaba una empresa de importación y exportación de almendras; se pudo percatar de que en ese lugar prácticamente realizaban un trabajo artesanal, donde introducían la sustancia controlada, en este caso clorhidrato de cocaína, dentro de las almendras”, indicó. De 600 cajas de almendras, al menos 53 de ellas estaban contaminadas con sustancias controladas.