Uso de activos virtuales en cuatro meses superan los $us 75 millones y dinamiza sistema de pagos, según el BCB

En el caso del sistema financiero nacional, entre julio y octubre pasado, la cantidad de operaciones con estos activos escaló de 812 a 1.719, crecimiento que se reflejó en el valor de las transacciones que subió de Bs 0,6 millones a Bs 20,1 millones.

eju.tv

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las operaciones de compra y venta de activos virtuales se incrementaron en 112% a través del uso de instrumentos electrónicos de pago, una vez que el Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó en junio pasado. A cuatro meses de su vigencia, más de 252 mil personas poseen activos virtuales en el país y realizaron transacciones en las diferentes plataformas por más de 75 millones de dólares.

“Una vez que el BCB habilitó el uso a través de la Resolución de Directorio 082/2024 de 25 de junio de 2024, más de 252.000 personas poseen activos virtuales en el país y realizan transacciones en las diferentes plataformas y superaron los 75 millones de dólares en los últimos cuatro meses, julio-octubre de este año, en comparación con los 46,4 millones de dólares del primer semestre de este año”, señala una nota de prensa del ente emisor.

Asimismo detalla que, los montos transados en la plataforma Binance muestran que a partir de la aprobación de la RD 082/2024, estos crecieron de $us 13,7 millones en julio a $us 23,7 millones en octubre, acumulando en cuatro meses más de $us 75 millones.

En el caso del sistema financiero nacional, entre julio y octubre pasado, la cantidad de operaciones con estos activos escaló de 812 a 1.719, crecimiento que se reflejó en el valor de las transacciones que subió de Bs 0,6 millones a Bs 20,1 millones.

Adicionalmente, en los últimos cuatro meses el interés de las personas por esta alternativa de inversión generó una tendencia creciente de Entidades de Intermediación Financiera (EIF) que realizan operaciones con activos virtuales de sus clientes pasando de cinco a nueve.