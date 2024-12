ABC News deberá pagar $us 15 millones a la biblioteca presidencial de Donald Trump para resolver una demanda por difamación

Fuente: Infobae.com

La cadena ABC News ha llegado a un acuerdo para pagar 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Donald Trump, además de un millón de dólares en honorarios legales, como parte de la resolución de una demanda por difamación. La controversia surgió tras una declaración incorrecta realizada al aire por el presentador George Stephanopoulos, quien afirmó erróneamente que el ex presidente había sido declarado civilmente responsable de violar a la escritora E. Jean Carroll.

El acuerdo, firmado y anunciado el sábado, incluye también una nota editorial publicada por ABC en su sitio web en la que la cadena expresa su pesar por los comentarios de Stephanopoulos. El incidente ocurrió el 10 de marzo durante un segmento del programa This Week, en el cual el presentador tergiversó los veredictos de las demandas civiles presentadas por Carroll contra Trump.

La resolución pone fin a la demanda presentada por Trump en un tribunal federal en Miami, días después de la transmisión del segmento. Según el acuerdo, los 15 millones de dólares transferidos por ABC serán clasificados como una “contribución caritativa” destinada a una organización sin fines de lucro relacionada con la biblioteca presidencial de Trump, que aún no ha sido construida.

La portavoz de ABC News, Jeannie Kedas, declaró: “Nos complace que las partes hayan llegado a un acuerdo para desestimar la demanda en los términos de la presentación judicial”. Por su parte, un portavoz de Trump se negó a hacer comentarios sobre el caso.

El acuerdo de conciliación se firmó el viernes 13 de diciembre, el mismo día en que un juez federal de Florida había ordenado a Trump y a Stephanopoulos rendir declaraciones por separado en la demanda. La resolución evitó que ambos tuvieran que testificar la semana siguiente, como estaba previsto.

El documento legal que establece el acuerdo incluye la firma de Trump, conocida por su trazo característico en negrita, y una firma electrónica con las iniciales de Stephanopoulos. También aparece la firma electrónica de Debra OConnell, presidenta de ABC News Group y Disney Entertainment Networks, la empresa matriz de la cadena.

ABC News deberá transferir los 15 millones de dólares a una cuenta de depósito en garantía administrada por el abogado de Trump, Alejandro Brito, dentro de los próximos diez días. Asimismo, el millón de dólares para cubrir los honorarios legales también debe ser abonado en ese mismo plazo.

Aunque la suma acordada es significativa, cubrirá solo una pequeña parte del costo estimado de construir una biblioteca presidencial. Por ejemplo, la biblioteca presidencial de Barack Obama en Chicago tuvo un costo de 830 millones de dólares en 2021, según datos públicos.

El origen de la disputa: las declaraciones de Stephanopoulos

La controversia comenzó durante una entrevista en vivo en el programa This Week con la representante republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur. En ese segmento, Stephanopoulos afirmó de manera incorrecta que Trump había sido “declarado responsable de violación” en el caso presentado por E. Jean Carroll.

En realidad, ninguno de los veredictos en las demandas de Carroll contra Trump concluyó que el ex presidente cometiera violación bajo la definición técnica establecida por la ley de Nueva York. En el primer juicio, llevado a cabo en 2022, un jurado determinó que Trump había abusado sexualmente de Carroll y la había difamado, por lo que le ordenó pagar 5 millones de dólares.

En un segundo juicio, realizado en enero de 2024 en un tribunal federal de Manhattan, Trump fue hallado responsable de nuevas acusaciones de difamación relacionadas con el mismo caso. El tribunal le ordenó pagar a Carroll una suma adicional de 83,3 millones de dólares. Trump ha apelado ambos veredictos.

Durante el juicio, Carroll describió el supuesto incidente que tuvo lugar a mediados de la década de 1990 en los probadores de Bergdorf Goodman, una tienda de lujo ubicada en Manhattan, frente a la Torre Trump. Según su testimonio, Trump la empujó contra la pared, la agredió sexualmente y luego la difamó públicamente cuando ella decidió hablar del incidente en sus memorias de 2019.

En el juicio, Carroll testificó: “Estoy aquí porque Donald Trump me violó y, cuando escribí sobre ello, él dijo que no había sucedido. Mintió y destrozó mi reputación, y estoy aquí para intentar recuperar mi vida”. La ex columnista explicó que el encuentro con Trump inicialmente fue casual, cuando él le pidió ayuda para elegir un regalo para una mujer, pero que luego se tornó violento en el probador de la tienda.

Carroll aseguró que, tras empujarla contra la pared, Trump la forzó sexualmente mientras ella intentaba resistir. Finalmente, logró escapar tras golpearlo con la rodilla.

Trump ha negado consistentemente las acusaciones, afirmando que nunca conoció a Carroll ni coincidió con ella en la tienda. Además, calificó la denuncia como una “historia fraudulenta y falsa” creada para promocionar las memorias de Carroll.

En el primer juicio, el juez federal Lewis Kaplan, quien presidió ambas demandas, aclaró en su sentencia que el jurado había fallado casi completamente a favor de Carroll. No obstante, el jurado concluyó que Carroll no logró demostrar que Trump la había violado “dentro del significado estricto y técnico” de una sección particular de la Ley Penal de Nueva York.

La ley estatal define la violación como la penetración vaginal no consentida con un pene, pero otras formas de penetración forzada, como el uso de los dedos u objetos, son clasificadas como “abuso sexual”. Kaplan señaló que esta definición técnica es más limitada que el uso común del término “violación” en el lenguaje cotidiano, algunos diccionarios y legislaciones de otros estados o países.

El juez escribió que el fallo no significa que Carroll no haya podido demostrar que Trump la violó bajo una definición más amplia, y agregó que el jurado concluyó que “Trump, de hecho, hizo exactamente eso”.

El caso contra Trump se ha desarrollado en paralelo con una serie de problemas legales para el ex presidente, quien enfrenta varias demandas y cargos en distintos tribunales de Estados Unidos mientras se prepara para las elecciones presidenciales de 2024.

En cuanto a ABC News, el incidente ha generado un intenso escrutinio sobre la precisión de su cobertura y el impacto de las declaraciones erróneas en casos de alto perfil. La cadena no ha dado detalles adicionales sobre las medidas internas tomadas tras los comentarios de Stephanopoulos, pero la publicación de la nota editorial y el acuerdo financiero son señales de su intento por cerrar el capítulo de manera definitiva.