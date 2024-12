Abogados cuestionan sentencia benevolente de Nallar: «Este es el estado de nuestra justicia»

Los juristas cuestionan el acuerdo al que llegó para rebajar su pena y observan que no se haya cumplido la condena tipificada para este tipo de crímenes.

eju.tv / Video: RTP

El abogado penalista Joadel Bravo y el exfiscal de Santa Cruz William Herrera cuestionaron la sentencia de 15 años de cárcel que recibió Misael Nallar Viveros por su participación en el asesinato de tres efectivos policiales, cuando un crimen de este tipo está tipificado con 30 años de privación de libertad. Según los juristas, esta condena es el reflejo del «estado de nuestra justicia».

«Esto no es más que una muestra, un evidencia del estado en que se encuentra la propia justicia en su conjunto, donde la gente que cae presa y que se queda con 30 años cuando comete un asesinato pues son aquellas personas que no tienen recursos, aquellas personas que no tienen la forma de cómo llegar a esto que ha llegado Misael Nallar», indicó a RTP el exfiscal William Herrera.

Misael Nallar Viveros, partícipe del triple asesinato de policías ocurrido el 21 de junio de 2022, fue condenado el miércoles 4 de diciembre a 15 años de cárcel en Palmasola. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que se exigía la pena máxima de 30 años pero, al final del proceso, la sentencia quedó en la mitad de lo previsto para este tipo de crímenes.

«El delito de asesinato tiene la condena de 30 años, ni menos ni más, 30 años puntual. Este caso estaba por asesinato, lo que pasa es que ha habido un sometimiento de parte de Nallar a un proceso abreviado y ha negociado la pena, entiendo que se ha sometido en una condición de cómplice y no de autor; el cómplice lleva dos tercios de la pena de los 30, es decir 20, y el autor lleva 30 años, no se ha conocido el acuerdo al que hayan llegado las partes, se desconoce los pormenores de este proceso», explicó al mismo medio el experto penalista Joadel Bravo.

Luego de conocerse su sentencia, las autoridades procedieron al traslado de Nallar desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro hasta a capital oriental, donde cumplirá su pena en el penal de Palmasola, en virtud de haber demostrado residencia y arraigo familiar en esa ciudad.

«Todo el mundo ha estado buscando la forma de cómo darle una mano a este señor, eso es lo que uno puede ver y se puede apreciar desde afuera, obviamente ha venido a Palmasola donde debe tener algún palacete y seguramente desde adentro va a seguir operando porque Pamasola es Palmasola, todo se puede hacer desde adentro», agregó Herrera.