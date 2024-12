Agenda informativa: efectivos policiales retornan al trópico de Cochabamba tras 48 días de ausencia

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 16 de diciembre

Los uniformados en formación antes de partir al trópico cochabambino. Foto: Unitels

Boris Bueno Camacho / La Paz

– La Policía Boliviana retorna al trópico de Cochabamba

Después de 48 días de haberse replegado, la Policía retorna este lunes al Trópico de Cochabamba, para retomar sus funciones en las diferentes unidades de esta región del departamento. Cerca de las 04:00 horas de esta jornada, alrededor de 270 efectivos se concentraron y formaron en la EPI del norte de la ciudad de Cochabamba, para proceder con el traslado. Los uniformados partieron pertrechados con sus equipos antimotines, equipaje y demás material para poder cumplir con sus actividades en esta región. El contingente partió poco después de las 05:00 horas en una flota de buses. Los efectivos del orden retomarán el control de la seguridad en los diferentes municipios y procederán a resguardar los inmuebles de instituciones estatales y entidades financieras, algunas de las cuales también tuvieron que suspender sus servicios.

– Las ánforas llegan de manera paulatina a los centros de cómputo del país

Las ánforas lacradas son trasladadas a los centros de cómputo desde las diferentes regiones donde se efectuó el domingo la votación para elegir a 19 magistrados del órgano Judicial y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) puso en línea la plataforma en la que se irá conociendo los resultados oficiales. Para seguir en detalle esta información puede ingresar a: https://computo.oep.org.bo/. Bolivia eligió a 19 de los 26 jueces de los altos tribunales del país, debido a la decisión constitucional que declaró desierta la convocatoria en varios departamentos, dejando pendiente la votación de siete cargos para futuros comicios. Ahora falta conocer los resultados. Para los comicios estaban habilitados 7.334.435 ciudadanos y se espera contabilizar un total de 33.019 actas en todo el país.

– Quienes no votaron tienen veinte días para tramitar su certificado de impedimento

Largas filas se forman desde la madrugada en los tribunales electorales departamentales (TED) del país, para poder recabar el certificado de impedimento; sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que hay 20 días para la tramitación de este documento. La participación en esas y otras elecciones en el país es obligatoria, por ello, las personas que no emitieron su voto deben contar con el certificado si no quieren ser pasibles a una sanción económica de Bs 500 y estar imposibilitadas de efectuar trámites y transacciones bancarias. La ciudadanía acude a los TED para obtener el certificado de impedimento porque deben efectuar trámites en instituciones estatales o financieras. Varios reclaman porque pese a estar registrados en el padrón electoral, a la hora de sufragar su nombre no estaba en las listas.

– Jubilados y beneficiarios deben ajustar sus pensiones mensuales a la Ley 1582

Este lunes inicia el ajuste de pensiones para los beneficiarios que se jubilaron con la fracción solidaria. Para el efecto, los rentistas del Sistema Integral de Pensiones (SIP) deben registrarse en la Gestora Pública, de acuerdo con el cronograma establecido. Todo jubilado o beneficiario de una pensión debe suscribir un nuevo contrato o documento con la Gestora, el cual debe ser modificado con el ajuste correspondiente a la Ley 1582. Este lunes deben acudir cuya cédula de identidad termina en 1 y 2. La atención se efectuará en las 44 agencias que tiene la Gestora Pública en todo el país. Todo jubilado o beneficiario de una pensión suscribe un contrato o documento con la entidad, el cual debe ser modificado con el ajuste correspondiente a la Ley 1582; por tanto, debe suscribir nuevamente un contrato.

– Gobierno evaluará nuevamente el abastecimiento de aceite para definir sobre el veto

La liberación de las exportaciones de aceite vegetal podría concretarse este lunes si el gobierno verifica que la distribución en el mercado interno fue subsanada. La medida está sujeta a una evaluación de la distribución del producto en el mercado interno y a la verificación de que el aceite se comercialice a un precio justo. Las autoridades gubernamentales realizan un seguimiento continuo al abastecimiento del aceite vegetal. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, resaltó que la responsabilidad de liberar el veto a las exportaciones recae directamente sobre el sector aceitero, el cual deberá asegurar el cumplimiento de los compromisos de abastecimiento en los centros de comercio del país.

– Emapa inicia la distribución de cien toneladas de aceite

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) distribuirá cien toneladas de aceite a partir de este lunes. Su gerente general, Franklin Flores, asegura que este lote permitirá regularizar la distribución a precio justo en las tiendas de la empresa estatal y mediante ferias que serán implementadas para que las unidades móviles se trasladen a diferentes zonas de las principales capitales de departamento y otras ciudades intermedias. La pasada semana, el aceite refinado se agotó en los centros de expendio de la estatal, lo que provocó la protesta de cientos de personas que estaban en las filas para poder adquirir ese producto; después de la explicación, se les entregó una ficha para que se respete su lugar este lunes. En los otros centros de abasto, aún continúa con el precio elevado.

– Fesirmes paraliza su servicio este lunes en Santa Cruz y exige recontratación de profesionales

Con un paro de 24 horas y un mitin de protesta que se llevará a cabo a las 09:00 de la mañana de este lunes, la Federación de Sindicatos Médicos de la Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz, exige la recontratación del total de los profesionales del área en el primer y segundo nivel para 2025, además de otras demandas. La paralización de actividades afectará la atención en los centros de primer y segundo nivel. La falta de pago de los salarios de noviembre, el nuevo incumplimiento de compromisos asumidos en relación con el abastecimiento de medicamentos, insumos, infraestructura y recursos humanos, son otros reclamos de los movilizados. Además, exigen el pago del aporte a la Caja Nacional de Salud (CNS) para que los funcionarios puedan gozar de cobertura médica.