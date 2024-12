Al menos 1.500 personas refuerzan seguridad de Evo y este sábado lo “cuidarán” con 50 autos, según dirigente 

Dijo que esa seguridad que está por el lugar, lo cuidará hasta que Morales tenga algunas actividades, como el previsto para el sábado 28 de diciembre, que se realizará en la población de Chimoré.

eju.tv / Video: RKC

Al menos 1.500 personas refuerzan la seguridad de Evo Morales, cantidad que se incrementó en los últimos días, debido a que se tiene la información que pretenden aprehender durante estas fiestas de fin año, afirmó este jueves el presidente de la Comisión Política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Vicente Choque. Incluso dijo que este sábado 28 de diciembre, al menos 50 vehículos y motocicletas harán el respectivo resguardo, por su actividad en la población de Chimoré.

“Recalcamos que al hermano Evo lo vamos a defender, hay más de 1.500 compañeros que en este momento están dentro de la Coordinadora de las Seis Federaciones y afuera”, enfatizó Choque, tras ser consultado sobre el tema.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Dijo que esa seguridad que está por el lugar, lo cuidará hasta que Morales tenga algunas actividades, como el previsto para el sábado 28 de diciembre, que se realizará en la población de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, donde habrán más de 50 vehículos y motos que lo estarán acompañando para que le den seguridad.

“Hay persecución política en este momento, porque el Gobierno se ha desplazado al trópico de Cochabamba, donde introdujo gente de inteligencia y vendedores. Creen que nosotros no nos damos cuenta o que no tenemos información, no sé qué pensará el Gobierno, cree que somos una región que no sabemos nada, pero queremos decirle al ministro de Gobierno que todas tus estrategias nosotros lo sabemos”, aseguró el dirigente.

“¿Por qué hemos doblado la seguridad en estos días?, querían aprehenderlo en estas fiestas de fin de año, pero no lo van a hacer y vamos a doblar todavía la seguridad para las fiestas de fin de año para nuestro dirigente principal”, insistió.

En pasadas horas, el abogado de la facción evista Marcelo Galván señaló este jueves que no existe la orden de aprehensión vigente contra el expresidente Evo Morales, por eso es que no se ejecuta la acción judicial, por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas.