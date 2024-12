Alcalde de La Paz critica tolerancia de la justicia con Evo Morales y la equipara con el caso de su subalcalde detenido

El expresidente abusando de su liderazgo político se niega a comparecer ante la justicia ordinaria por un delito sexual que habría cometido en 2015 en el departamento de Tarija.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, criticó la tolerancia de las autoridades del sistema judicial y de la Policía con el expresidente Evo Morales, quien se niega a comparecer ante la justicia ordinaria por un delito sexual y equiparó el hecho con la detención de uno de sus subalcaldes por el deslizamiento en la zona Bajo Llojeta.

“Hay un señor que tiene orden de aprehensión, y se ha ido a parapetar a al Chapare (Cochabamba) y nadie lo saca. En cambio, a los ciudadanos común y silvestre lo sacan y lo meten a la chirola (carceleta) no puede ser”, manifestó el burgomaestre, según cita la agencia municipal de noticias AMUN en referencia a la orden aprehensión en contra de Evo Morales.

Arias, además, hizo una relación sobre la injusticia que existe en el país, pues aseguró que mientras no hacen nada contra Morales, pese a que tiene orden de aprehensión, al subalcalde de Cotahuma, van a aprehenderlo a su oficina sin siquiera darle una citación.

El subalcalde de Cotahuma fue aprehendido el viernes por la Policía porque presuntamente tiene responsabilidad en la falta de prevención del deslizamiento en la zona de Bajo Llojeta.

“A éste señor (Morales) le dan citación, no se presenta se refugia en el Chapare para su impunidad. El Chapare no merece eso. ¿Es un territorio libre de Estado, de la Policía?”, cuestionó y por eso pidió al Gobierno que tome las medidas necesarias para que dé señales claras de que no hay territorio autónomo y tratamiento especial a algunas personas.

Morales tiene una orden de aprehensión desde el 16 de diciembre para que comparezca por la denuncia de abuso sexual a una menor de 2015 hasta provocarle un embarazo.

La Fiscalía lo imputó por trata y tráfico de personas porque después del abuso habría transado con la madre de la víctima cargos públicos, pasajes y pasaportes diplomáticos a cambio de silencio.